Jako první se gólově prosadili Pražané, po čtvrt hodině hry otevřel skóre Bouguetouta. Hosté drželi vedení až do konce první půle, těsně před odchodem do šaten se prosadil ze Slavie na hostování zapůjčený mladý střelec Alijagič, jenž se prosadil i hned po změně stran. A když se o chvíli později prosadil i liberecký Mészáros, bylo o vítězi rozhodnuto.

Se zimní přípravou je žižkovský kouč Martin Pulpit spokojený. Zbývá jen v sobotu sehrát generálku s rezervou Jablonce a jde se na záchranářské jaro.

"Jsem spokojen s tím, že jsme natrénovali vše, co bylo naplánováno a bez vážnějšího zranění. Cílem bylo, aby si mužstvo vypracovávalo šance a proměňovalo je. Ani jednou jsme neodehráli zápas s nulou na vlastním kontě, z tohoto pohledu jsem také spokojený. Doufám, že nám to vydrží nejen do generálky, ale hlavně do soutěže," přeje si Pulpit.

Ten většinu přípravných zápasů strávil za brankou, při zápase s Libercem se vrátil na své tradiční místo na střídačku. "Přepnul jsem už na soutěž. Byl jsem bokem, abych se soustředil na některé věci, které jsem pak chtěl natrénovat," vysvětluje.

Liberec - Žižkov 3:1 (1:1)

Branky: 39. a 51. Alijagič, 72. Mészáros - 15. Bouguetouta.

Liberec: Vliegen - Kytka, Štětina, Polyák, Mészáros (76. Yuzvak) - Michal, Faško (76. Horňáček) - Ghali (76. Diamé), Stoch (46. Tupta), Višinský (46. Šulc) - Alijagič (67. Málek).

Žižkov, 1. poločas: Halouska - Bazal, Aggoun, Březina, Tvaroh - Kopičár, Súkenník (30. Žežulka) - Osmančík, Batioja, Bouguetouta - Vandas. 2. poločas: Myška - Jančura, Gabriel, Sakala, Řezáč - Kopičár (60. Súkenník), Žežulka - Nabiyev, Novák, Reteno - Voltr.