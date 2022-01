Na první gól se tak čekalo až do 41. minuty. Že bude mít drahé zápisné si sám "zavařila" nová posila klokanů Jevgenij Nazarov. Nastoupil s kapitánskou páskou a byl to právě on, kdo otevřel skóre.

Obě branky od sebe dělila vlastně jen poločasová přestávka, krátce po změně stran totiž hlavičkoval Nazarov do tyče a do sítě míč dorazil Koubek. Reklamoval se sice ofsajd, ale o platnosti rozhodl videorozhodčí, jelikož některé zápasy jsou přenášeny živě programem O2 TV, který testuje nový systém VAR.

Klokani měli i ve druhé půli silnou sestavu a výsledek si kontrolovali. Na výsledku už ale nic nezměnili šikovně střílející Chramosta na zelenobílé straně a Kozák na té rudé.

Tipsport liga zvedá oponu 25. ročníku. Bohemka chce vyhrát i cedit kádr

Sparta B - Bohemians 0:2 (0:1)



Branky: 41. Nazarov, 49. Koubek. Rozhodčí: Starý - Arnošt, Vodrážka.



Sparta, 1. poločas: Kotek - Borkovec, Piško, Krajinský, Dudl - Gedeon, Jonáš, Ambler - Patrák, Sejk, Turyna. 2. poločas: Tůma - Suchomel, Gelaschvilli, Vydra, Horák - Večerka, Šimáček - Šilhart, Kozák, Schánělec - Žížala.

Bohemians 1. poločas: Valeš - Vala, Köstl, Vondra, Nový - Novák, Nazarov, Mareček, Fulnek - Ugwu, Koubek. 2. poločas: Valeš - Dostál, Hašek, Krch, Kovařík - Květ, Nazarov (60. Lehovec), Jindřišek, Beran - Koubek (60. Chramosta), Keita.