Slzy zklamání, bezmoc, pachuť. Fotbalistky Slavie se potřetí v řadě do skupinové fáze Ligy mistryň nedostaly, v odvetě s Galatasarayem padly 1:2 v prodloužení - a ještě dostaly naloženo. Kapitánka Diana Bartovičová schytala pěstí od Hapsatou Malado Diallové.

Teprve devatenáctiletá senegalská útočnice Galatasaraye předvedla nehoráznou drzost, když v přerušené hře úderem do hlavy poslala na trávník jednatřicetiletou slovenskou obránkyni. Za fyzický atak měla být vyloučená, přitom nedostala ani kartu. „Neuvěřitelné,“ okomentoval lakonicky předseda Slavie Jaroslav Tvrdík video s incidentem, které se objevilo na sociálních sítích.

Fanoušci už tak mírní a zdrženliví nebyli. „Na hostující hráčce by se měly vystřídat všechny holky… To, co tam předvádí a jaké dala dělo Dianě… Extrém a rozhodčí to ani neviděla, být to naopak, tak je z toho ještě mega kauza o rasismu…,“ rozčiloval se na Facebooku Martin Walach.

Rozhodčí zápas nezvládla

Mladá útočnice istanbulského velkoklubu oplácela. Podrážděně reagovala kvůli tomu, že jí Bartovičová úmyslně šlápla na nohu. Zároveň nešlo o první zkrat Diallové v utkání. I předchozí úder rukou jí prošel. „Úplně stejný zákrok od stejné hračky proběhl už v 59. minutě a taky bez jakéhokoliv trestu,“ upozornil jeden z fanoušků na X a přidal průkazný záběr. „Rozhodčí Guteva z Bulharska naprosto šílená. Horší rozhodčí jsem v profesionálním fotbale ještě neviděl.“

Právě Bartovičová se mohla Turkyním pomstít. V devadesáté minutě mohla vstřelit postupový gól. „Měla jsem velkou šanci, mohla jsem rozhodnout… Snažila jsem se ze všech sil, ale brána se mi vzdalovala a sama jsem se dostala ze střelecké pozice,“ litovala kapitánka Pražanek v rozhovoru pro klubový web.

Vypjaté utkání před více než čtyřmi tisícovkami fanoušků v Edenu tak dospělo až do prodloužení, rozhodující branku dvojzápasu inkasovaly slávistky ve 100. minutě. Potřetí v řadě se tak české šampionky neprobily do Ligy mistryň. „Holky dřely až do konce, za to jim patří dík. Udělali jsme si to sami těžké nepřesnostmi v přechodové fázi a finálním zakončení,“ mrzelo trenéra Jiřího Vágnera. „Atmosféra byla fantastická, škoda, že to nebudeme zažívat častěji. Dneska to dopadlo se špatným koncem pro nás. Bohužel to nevyšlo.“

Turecké šampionky vyplenily Eden a v kabině za sebou zanechaly spoušť. Správce stadionu bude muset vymalovat, neboť hráčky počmáraly bílou zeď vítězoslavnými vzkazy o podpisy.