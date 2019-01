Až se dnes večer nad Letnou snese tma a fotbalisté Sparty budou před pohárovým epilogem kráčet na nasvícené jeviště, záložník Bořek Dočkal už s nimi nebude.

Jedna z nejzářivějších sparťanských hvězd v době uzávěrky tohoto vydání v čínském městě Čeng-čou ladila detaily angažmá v týmu Che-nan Ťien-jie. Pokud se potvrdí spekulace, může Sparta za Dočkala dostat až 230 milionů korun. „Nedá se nic dělat, musíme se obejít bez Bořka a zahrát jako tým," vyhlásil sparťanský trenér Tomáš Požár, jenž zkraje fotbalového jara hasí, co se dá.

Na Spartě je cokoliv, jen ne klid.

Nejde jen o ztrátu režiséra Dočkala, další průšvih má jméno Konaté. Záložník z Pořeží slonoviny na podzim trucoval a za trest hrál v juniorce, a když před týdnem dostal druhou šanci v Rostově, osudově zklamal: už v první půli se nechal hloupě vyloučit a Sparta v oslabení prohrála prolog play-off Evropské ligy 0:4. Takový scénář se nečekal.

Z dnešní odvety se stane jen fotbalový happening, jako kdybyste šli týden po svatbě na pohřeb. Nebo snad máte pocit, že dojde na zázrak? Rychlý gól, penalta, vyloučení soupeře…

Bookmakeři nevěří, Fortuna na postup Sparty vypsala kurz 25:1.„Budeme doufat, že když se minule povedlo dát čtyři góly Rostovu, tak že to teď můžeme dokázat i my," pravil stoper Ondřej Mazuch. „Ale je to teorie," přiznal útočník Lukáš Juliš.

Loni si s kumpány užíval senzační jízdu, která skončila až ve čtvrtfinále, zato dnes Evropské lize nejspíš zamává.

Mimochodem, ve stejné pozici je Villarreal, který Spartu loni vyřadil. I on dnes musí proti AS Řím vymazat manko 0:4 z prvního zápasu. Dokonce venku.

Sparťané na podzim porazili Inter Milán či Southampton, jenže teď zažívají divoký jarní start: po facce v Rostově sice doma porazili Bohemians, cestou do kabin však po vydřené výhře slyšeli pískot.

Nejvíc to schytal rebel Konaté, k němuž z kotle létaly jedovaté nadávky. Dnes kvůli červené kartě hrát nemůže. Pomůže to atmosféře na stadionu? Nebude vyprodáno, Sparta čeká návštěvu kolem 14 tisíc lidí.

Rosický má opět potíže

Koho uvidí uprostřed zálohy místo Dočkala? Variant je víc: kromě mladíků Čermáka se Sáčkem se může posunout výš třeba zkušenější Vácha, jindy defenzivní štít. „Nikoho nového za Dočkala přivádět nebudeme," prozradil kouč Požár, jenž s kolegou Holoubkem možná změní rozestavení.

Nasazení Tomáše Rosického je (a ještě bude) sci-fi, poví vám to Požár: „Zase má problémy s achilovkou."

Ač má Sparta za sebou už dva ostré zápasy, rok 2017 pro ni pořádně začne až dnes. „Chceme to odehrát se ctí a vynahradit fanouškům zážitek z Rostova," řekl stoper Mario Holek.

Jak sparťané vyrazí na cestu nápravy? Mluvil o tom brankář Tomáš Koubek: „Někdy holt musíte začít od píky. A my? My třeba tím, že si vzpomeneme na to, díky čemu jsme se dostali do jarní fáze Evropské ligy."

