Zkrátka měl společně s Tomášem Součkem, autorem hattricku, zásadní podíl na výhře 6:2. „Hraje Bundesligu, momentálně je na tomto postu nejlepším českým hráčem,“ hodnotí Jan Nezmar, člen Klubu ligových kanonýrů.

Nejlepší útočník

„Je komplexní, a to i díky své typologii. Je vysoký, vyhrává hlavičkové souboje, má výborný výběr místa. Je na tom skvěle pohybově a hlavně dává góly,“ chválí Nezmar pětadvacetiletého hráče Bayeru Leverkusen.

Přesně to se projevilo s Estonskem. Jenže po tomto střetnutí nastává problém. Národní mužstvo hraje v sobotu další utkání kvalifikace. V Praze přivítá Belgii, jasného favorita skupiny.

„Víme, že to bude jiný level. Čeká nás jeden z největších a nejdůležitějších zápasů v celé kvalifikaci,“ upozornil záložník Souček.

Je to tak, a to i z důvodu, že Schick v sestavě rozhodně nebude. Německá pravidla by mu v případě návštěvy Česka nakazovala čtrnáctidenní karanténu, což jeho klub rozhodně nedovolí. Spolu s ním se od týmu ostatně odpojí také Vladimír Darida, Pavel Kadeřábek a Jiří Pavlenka. „Jsou to naši klíčoví hráči,“ upozornil trenér Jaroslav Šilhavý.

V Schickově případě to platí nad jiné. „Je to určitě velký zásah. Patrik má v současné době výbornou formu,“ souhlasí Nezmar.

Koho místo české jedničky? „Podobně komplexním fotbalistou jako Schick je Jan Kuchta ze Slavie, ten ale v nominaci chybí. Z nominovaných hráčů mi nejlépe vychází Matěj Vydra,“ míní bývalý sportovní ředitel Slavie. „Dá se očekávat, že proti Belgii nebudeme úplně dominovat na míči, spíše bych čekal, že budeme chodit do rychlých protiútoků.“

Dalšími možnostmi jsou Michael Krmenčík, jenž pookřál po přechodu z Belgie do Řecka, a také Tomáš Pekhart, nejlepší střelec polské ligy.

Naděje pro Wales

Jedna lepší zpráva se však zjevila. Na začátku srazu se zdálo, že stejný problém bude Šilhavý řešit také pro úterní utkání ve Walesu. Ale svitla naděje je možné že borci z Německa nakonec budou moci do Velké Británie odcestovat.

„Cestu máme pro hráče z Německa do Walesu připravenou, ale musíme ještě počkat na tradiční páteční aktualizaci opatření ze strany německých úřadů,“ uvedl ve středu večer mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Kladný verdikt by se hodil. Schickova reprezentační bilance deseti gólů v třiadvaceti vystoupeních dokazuje jeho kvalitu.