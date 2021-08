Domácí si byli dobře vědomi náskoku a vstoupili do utkání vlažněji, což pomohlo k optickému tlaku a aktivitě Pražanů. Pak se ale znovu ozvala stará sparťanská bolest, chyby v obraně a zbytečné ztráty.

"Myslím si, že jsme mohli začít lépe, měl jsem šanci v první minutě, to mohlo se zápasem udělat leccos. Pak jsme měli ještě další náznaky, mohlo se to pro nás vyvíjet lépe. Ale nakonec ukázali svou kvalitu a zaslouženě vyhráli," přiznal obránce David Pavelka.

Nebýt Florina Nity, bylo rozhodnuto už do poločasu. Rumunský gólman držel naděje svého týmu dlouho nad vodou. Z druhého poločasu ale uběhlo jen deset minut a míč ze své sítě musel lovit hned dvakrát, když nestačil na trefy Martinse s Golovinem.

V ten moment bylo všechno rozhodnuto a oba týmy zápas dohrávaly už jen z povinnosti. Sparťané se chtěli dočkat alespoň čestného úspěchu v podobě vstřelené branky.

Blízko tomu byl Adam Hložek. Zaběhl si za obranu a přesnou ranou k tyči propálil Nübela. Radost mu ovšem překazil praporek asistenta signalizující ofsajd. Televizní kamery ovšem odhalily, že o postavení mimo hru nešlo.

Gól dle pravidel se partě z Letné podařilo vstřelit až v 78. minutě, kdy se přesně do protipohybu brankáře trefil David Moberg Karlsson.

Šance na alespoň remízu a nějaký ten bodík do klubového koeficientu ovšem zmizela už po několika desítkách vteřin. Diop si pohrál s obranou a povedeným gólem pečetil na konečných 3:1.

Konec snu o prestižní Lize mistrů zabolí každý tým, ovšem Spartu může těšit fakt, že při letošním poněkud chaotickém systému má jistou skupinu Evropské ligy. O tu naopak Slavia ještě musí bojovat v jednom předkole, jinak spadne do Konferenční ligy.

"Rychlost a šikovnost hráčů Monaka, ta byla velká, ale to viděl každý. Mě zaujala i ta jejich taktická vyspělost, kterou ukázali. Je to hodně vyspělý tým. Co se týče nás, potkali jsme těžkého soupeře, ale jak jsem říkal, v některých pasážích jsme si ukázali, že to jde. Je třeba tomu dál věřit a podobnými zápasy se posouvat dál," dodal Pavelka.

AS Monako - Sparta Praha 3:1 (0:0)

Branky: 50. Martins, 56. Golovin, 81. Diop - 78. Karlsson. Rozhodčí: Orsato - Preti, Giallatini (všichni It.). ŽK: Tchouaméni - Wiesner, Pulkrab. První zápas: 2:0, postoupilo Monako.

Monako: Nübel - Sidibé, Disasi, Badiashile, Caio Henrique (60. Jakobs) - Fofana, Tchouaméni (61. Matazo) - Martins (61. Diatta), Volland (67. Fábregas), Golovin (60. Diop) - Ben Yedder. Trenér: Kovač.

Sparta: Nita - Wiesner (84. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar - Pešek (67. Karlsson), Souček, Sáček (59. Pulkrab), Pavelka, Karabec (83. Patrák) - Hložek (66. Minčev). Trenér: Vrba.