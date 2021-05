Čtyřiatřicetiletý stoper Slavie přijde o vrchol kariéry - startoval sice na MS "20" v roce 2007, ale do seniorské reprezentace se dostal až po třicítce. V dresu národního týmu debutoval v březnu roku 2019.

Kúdela přitom od začátku odmítal, že by řekl to, z čeho jej viní Glen Kamara (zku*vená opice).

Slyšení u odvolací komise UEFA se oproti předpokladům konalo bez přítomnosti Kúdely, jenž neumí dostatečně anglicky, což byl ostatně jeden z argumentů jeho právníků. Předvoláni byli naopak dva slávističtí fotbalisté Simon Deli a Abdallah Sima.

Miskou na vahách se nakonec stal další hráč Rangers Bongani Zungu. Jihoafrický fotbalista totiž prý nadávku slyšel. Podle dostupných informací se sice rozcházelo přesné znění věty, kterou vypověděl Kamara, leč ani to na změnu verdiktu nestačilo.

Ústní projednávání (on-line formou) trvalo čtyři a půl hodiny, vyslechnuti byli zmínění Kúdelovi spoluhráči ze Slavie a Zungu, došlo i na dobrozdání dvou jazykových expertů. Výsledek? „Odvolání pana Kúdely bylo zamítnuto,“ suše oznámila UEFA bez dalších podrobností.

Kdo místo něj?

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý nechával v nominaci na Euro jedno volné místo právě pro Kúdela, klíčového stopera nejen Slavie, ale i národního týmu. Koho teď povolá místo něj?

"Jak s volným místem naložíme, oznámíme nejpozději 1. června, kdy je oficiální uzávěrka soupisek, což jsme ostatně deklarovali už na úterní nominační tiskové konferenci," uvedl mluvčí reprezentace Petr Šedivý s tím, že dál se k celé kauze nebude vyjadřovat.

Náhoda, či záměr?

Zbývá vyřešit ještě jeden otazník: skončí tím celá nepříjemná sága, nebo ne?

Český fotbalista má ještě k dispozici jednu možnost. Arbitráž. Pokud se zkušený obránce odvolá ke speciálnímu sportovnímu soudu v Lausanne (CAS), budou se případem zabývat tři rozhodci.

"Podali jsme žádost o odůvodnění, což je podmínka pro zahájení mezinárodní sportovní arbitráže. To zvážíme," řekl pro agenturu ČTK advokát René Cienciala z právní kanceláře Urban & Hejduk, která Kúdelu zastupuje.

Nicméně to už nevyřeší jeho účast na Euru. Je totiž krajně nepravděpodobné, aby se věc u arbitráže rozsekla tak brzy. Nic by neřešilo ani případné odložení trestu - vzhledem k tlaku v celé kauze by pak byl nejen na Kúdelu, ale na celou českou reprezentaci vyvíjen obrovský tlak.

Otázkou je tedy i to, zda pozdní termín slyšení u odvolací komise (šest týdnů po vynesení trestu) byla náhoda, nebo záměr.

Tak šel čas v případu Kúdela versus Kamara