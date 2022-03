Nepolapitelný Sor. Aby nás nevyřadili za nepřiměřenou rychlost, žertoval kouč

Přesto existuje reálná šance na posun. Aby mistrovská Slavia smazala ztrátu 0,6 bodu a patnácté Řeky, potřebuje projít do semifinále a získat o čtyři body více než PAOK. Tedy minimálně jednou zvítězit a remizovat, naopak Řekové už by nesměli připsat nic.

Na přímý souboj obou klubů mohlo dojít ve čtvrtfinále Konferenční ligy, páteční los ale Slavii nepřál. Sešívaní si střihnou repete ze skupiny s Feyenoordem.

?? | Ve třetím čtvrtfinále za čtyři roky stojí slávistům v cestě soupeř, se kterým se střetli už v základní skupině – Feyenoord. ?⚪️



První utkání se sehraje 7. dubna v Rotterdamu, odveta o týden později v Edenu. ?️



Venku Slavia prohrála 1:2, doma remizovala 2:2. „Feyenoord jsme si nepřáli. Ani jedno utkání jsme s ním nevyhráli,“ přiznal po losu trenér Jindřich Trpišovský. „Víme, že nás čeká silný tým, který detailně známe. Už jsme si to proti nim zkusili, víme, do čeho jdeme. Byla tam pekelná atmosféra, ale teď by nás to nemělo tolik limitovat,“ dodal slávistický kouč.

„Máme motivaci jim to vrátit a přejít přes ně dál," doplnil útočník Ivan Schranz.

Pražané začnou dvojzápas s třetím týmem nizozemské ligy 7. dubna v Rotterdamu, odveta je na programu o týden později v Edenu. Mimochodem, pokud český mistr přejde přes nizozemský klub, v semifinále by mohl narazit na PAOK. Ten se utká o postup s Marseille.

Pořadím koeficientu může zamíchat válka na Ukrajině. Pokud UEFA nezruší zákaz startu ruských klubů v mezinárodních soutěžích, tuzemské týmy si polepší. Rusko je na desátém místě a kdyby se žebříček sestavoval bez něj, jsou Češi právě patnáctí.