Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Kamil Navrátil, společnost Albert. | Foto: archiv společnosti

Před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v pondělí 18. září na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Kamil Navrátil z týmu Albert?

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Pravidelně už pět let chodíme každé pondělí na fotbal. Je nás asi 15 nadšenců, abychom se vždy zhruba v 10 lidech sešli a mohli si 2 hodiny zaběhat a protáhnout těla od počítačů a udělat něco pro své tělo. (usmívá se) Když přišla nabídka turnaje, tak jsme neváhali. Těšíme se na zábavné odpoledne a uvidíme, jak dopadne poměření naší dovednosti s ostatními mužstvy.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Samozřejmě ty největší! Chceme se hlavně pobavit, příjemně si zaběhat, zahrát si fotbal a hlavně se nezranit.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Sportovní zážitky jsem zažil velké a mnoho. Do 22 let jsem profesionálně hrál házenou a 25 let už dělám rozhodčího v házené. Dále jsem velký fanoušek fotbalové Slavie. Také jsem byl na pár zápasech v Anglii a to je opravdu velký zážitek. Ale myslím, že plný stadion Slavie a fandění je skoro více než zážitek v Anglii.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Asi Tomáše Součka, který má super kariéru za sebou a věřím, že i před sebou. Je ze Slavie a vždy na hřišti nechá 120 procent. Ale musím uznat, že Krejčí je fotbalově také na správně cestě a věřil jsem, že i Hložek se prosadí v Německu i v reprezentaci.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Pokud by se nám to povedlo, tak by mě lákala asi anglická nebo španělská liga. Nějaký zápas top týmů.

Komu fandíte? Jste v týmu zajedno?

Fandím celý život Slavii a určitě nejsme za jedno, ale to je i správně. Zdravá rivalita musí v týmu být. (usmívá se)