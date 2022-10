Největšími favority turnaje byli pražští policisté a vězeňská služba. Oba celky prošly základními skupinami bez ztráty jediného bodu a úspěšně zvládly i semifinále. Bitva o zlaté medaile nabídla zajímavý fotbal. Policisté nakonec zvítězili 3:0 a obhájili tak vítězství v pražské Zaměstnanecké lize z letošního května. Kromě medailí a poháru si zajistili také postup do další fáze turnaje, kde se bude hrát o velké celostátní finále.

Ohlasy vítězů: Petr Šindelář

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.Zdroj: Deník/Michal KávaJak jste si turnaj užili?

Zúčastnili jsme se už potřetí. Turnaj byl dobrý, až na počasí zezačátku, kdy pršelo, ale pak se to uklidnilo. Skupinu jsme odehráli dobře, s přehledem jsme zvládli i semifinálový zápas a za finále musím kluky pochválit, zvládli ho ještě s větším přehledem než semifinále.

Byl turnaj v něčem jiný než ty předchozí?

Úroveň jde stále nahoru, byl určitě těžší. Jak z pohledu týmů, které se zúčastnily, tak i z pohledu samotných hráčů, jde to výkonnostně nahoru.

Bylo finále s vězeňskou službou vyhecované?

To bych neřekl. Ve finále už jsme se s nimi potkali a prohráli jsme, tak jsme rádi, že se nám povedlo jim to vrátit a uspěli jsme my. Čekal jsem průběh finále těžší, ale díky komplexnímu výkonu celého mančaftu se nám podařilo urvat vítězství.

Výsledky

1. místo Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

2. místo Vězeňská služba ČR

3. místo Dopravní podnik hl. m. Prahy

4. místo Trigema

5.-8. místo Edenred CZ, Bonett Group, Centra, Electro world

Ze slavnostního zakončení turnaje.Zdroj: Deník/Michal KávaSkupina A: Edenred - Vězeňská služba 0:6, Bonett Group - Trigema 1:6, Edenred - Trigema 0:3, Vězeňská služba - Bonett Group 11:1, Vězeňská služba - Trigema 8:0, Edenred - Bonett Group 1:2.

Skupina B: DPP - Centra 7:1, Electro world - KŘ policie 0:7, DPP - KŘ policie 0:4, Centra - Electro world 3:0, Centra - KŘ policie 1:5, DPP - Electro world 6:2.

Semifinále: Trigema - KŘ policie 2:5, Vězeňská služba - DPP 6:2.

O 3. místo: DPP - Trigema 5:0

Finále: KŘ policie - Vězeňská služba 3:0