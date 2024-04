Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v pondělí 29. dubna na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Jan Plotnárek z týmu Fortuna?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Dostal jsem nominaci od kolegy a nedalo se to odmítnout. Fotbal hraju od čtyř let a je pro mě vším, takže se moc rád zúčastním.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jdeme do turnaje s jasným cílem, a to je vítězství. Já jsem vítězný typ a nesnáším prohry, takže věřím, že to dotáhneme do úspěšného konce. Samozřejmě si to chceme užít, ale za mě je opravdu cíl vítězství.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je složený dobře. Máme všichni zkušenosti s fotbalem a věřím, že se nám bude dařit. Nechci úplně ukazovat na jednotlivé hráče, abychom neprozradili naše silné stránky.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co za klub, soutěž nebo hráče nejčastěji rozebíráte?

S kolegy řešíme fotbal každý den. Nejvíce se řeší česká liga a anglická Premier league ve které máme s kolegy i Fantasy ligu. Kdybych měl říct nejvíc řešené tymy, tak je to Sparta, Slavie a Baník v české lize. V Anglii se zase nejvíc řeší Liverpool, Arsenal a Manchester United.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Kdybych měl ukázat na jednoho hráče, tak je to za mě určitě Cristiano Ronaldo. Můj vzor od dětství a nejlepší fotbalista historie.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Kdyby byla volba na mě, tak si určitě vyberu domácí zápas Liverpoolu. Je to tým, kterému fandím už od dětství a byl by to splněný sen zažít atmosféru na Anfieldu.

