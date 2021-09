Máme rádi výzvy a samozřejmě se o to popereme, pokud nám práce a zdraví všem dovolí.

Postoupili jste do semifinále, kde se pak bude hrát o postup na celostátní finále. Viděli byste se tam rádi?

To se nám bohužel nepovedlo. Naše dopravní prostředky a vidina ještě dvou pracovních dní před námi byly proti nám.

Oba týmy vstoupily do utkání nebojácně a po několika šancích na obou stranách padly i dvě hezké branky. Po závěrečném hvizdu byla remíza spravedlivá. Penalty jsou loterie a díky bohu, že jsme trefili ta správná čísla. (směje se)

Týmy byly vyrovnanéa někdy jsme měli i trochu toho pověstného štěstíčka, ale to ke sportu prostě patří. Nejtěžší soupeř nás ale opravdu čekal až ve finálovém zápase, kde jsme se mohli radovat až po penaltovém rozstřelu.

Primárně jsme si to šli užít, což se povedlo. Výhra je onou pověstnou třešničkou, která nás velmi těší.

„Soutěž měla svojí úroveň. Nejde o turnaj příchozích, ale těch, kdo hraje amatérské soutěže nebo alespoň pravidelně rekreačně,“ míní Jan Pátek. „Já jsem na svůj tým pyšný. Zúčastnili jsme se i minulého ročníku a když to srovnám, byli jsme důstojným soupeřem všem. I když jsme skončili šestí, jsme spokojení,“ dodal kapitán PGRLF.

Druhou sezonu načalo úvodní kolo pražské části fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku. Do příjemné atmosféry i prostředí sportovního areálu v Čakovicích, v nejsevernějším koutu Prahy 9, se sjelo šest týmů, které se utkaly ve dvou skupinách a podle umístění pak o medaile. Vítězem se stal tým Electro World, jehož hráči ve finále porazili po penaltovém rozstřelu soupeře z Chillicom.

