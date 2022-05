Tento tým se kvalifikoval do další turnajové fáze, která vyvrcholí velkým celostátním finále.Areál klubu TJ Avia Čakovice, který za měsíc oslaví 110. výročí, hostil turnaj Zaměstnanecké ligy již potřetí.

I přes horké počasí proti sobě soupeři bojovali na sto procent.Zdroj: Deník/Michal Káva„Potřetí v Praze, potřetí v Čakovicích a potřetí úžasný turnaj. Ačkoli se letos fotbalistům nevyhnula zranění, přesto byla Zaměstnanecká liga Deníku opět dobře připravená a i pro mě, jako diváka, zábavná. Navíc prostředí fotbalového areálu Avie Čakovice je krásné a klub v čele s Petrem Rosen-hoferem se o diváky i týmy umí dobře postarat a poskytnout skvěle připravené hřiště i zázemí,“ pochvaloval si Martin Rumler, šéfredaktor regionálních Deníků Praha a střední Čechy.

Fotbalisté jednotlivých týmů si zápasy užívali i přesto, že horké slunce bylo, stejně jako herní systém, neúprosné. Někdy to na hřišti trochu zajiskřilo, někdy musel do akce zdravotník, ale celý turnaj provázala přátelská a uvolněná atmosféra.

Medaile pro nejlepší týmy.Zdroj: Deník/Michal Káva„Tradičně šlo o příjemné setkání, kde ve větším případě nejde o výsledek, ale o to potkat se a zúčastnit se,“ těšilo Jana Pátka z týmu Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.

Tento tým neatakuje nejvyšší příčky, ale pokaždé se zúčastní s nadšením a i přes značnou sportovní únavu si turnaj užívá. „Vzhledem k naší práci, která je spíše administrativní – poskytování podpor, kontrola a vyhodnocování žádostí, máme spíše ženské osazenstvo. Najít deset fotbalistů je problém, ale najít deset nadšenců už ne,“ pokračoval Jan Pátek.

A už má plán i do příště. „Konečně nám tam padl gól, příště by mohly být dva a třeba i nějaký ten bodík,“ dodal s úsměvem.

Děkujeme všem fotbalistům, rozhodčím, fanouškům, pomocníkům, zkrátka všem, kteří se na pohodovém průběhu pražského kola Zaměstnanecké ligy Deníku podíleli. A těšíme se na další!

Výsledky turnaje

Krajské ředitelství policie (KŘP) – Dopravní podnik (DP) 2:1, FM Česká – PGRLF 1:0, KŘP – PGRLF 10:1, DP – FM Česká 5:0, KŘP – Chillicom 6:0, DP – Chillicom 5:1, FM Česká – Chillicom 1:3, KŘP – FM Česká 8:1, PGRLF – Chillicom 0:5, DP – FM Česká 8:1.

Konečné pořadí

1. Krajské ředitelství police hlavního města Prahy

2. Dopravní podnik hlavního města Prahy

3. Chillicom

4. FM Česká

5. Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond

Chtěli jsme postoupit, říká opora vítězného týmu Patrik Keseli

Vítězem pražského kola Zaměstnanecké ligy Deníku se stal skvělými fotbalisty nabitý tým Krajského ředitelství police hlavního města Prahy. „Po zkušenostech z prvního ročníku turnaje, byl postup naším cílem,“ přiznal člen vítězného týmu Patrik Keseli.

Jak jste si turnaj užili?

Absolvovali jsme ho už podruhé. Škoda, že tentokrát bylo slabší obsazení, před covidem bylo o něco kvalitnější a byla větší konkurence. Pro nás ale zase byla jednodušší cesta k vítězství. Jediný, kdo nám konkuroval, byl Dopravní podnik.

Účel tedy turnaj splnil?

Ano, splnilo to účel, který mělo. Firmy se setkají a zahrají si fotbal. Škoda jen menšího počtu týmů, jak jsem zmiňoval.

Patrik Keseli, brankář vítězného týmu.Zdroj: Deník/Michal KávaByl postup cílem?

Po zkušenostech z prvního turnaje, kdy jsme si vše osahali, byl postup naším cílem.

Je ve vašem týmu většina hráčů, kteří aktivně fotbal hrají?

Ano. Všichni, co jsme nastoupili, pořád aktivně hrajeme různé soutěže.

Policisté jsou mezi sebou sportovně hodně aktivní. Kde se mezi policisty v České republice hraje nejlepší fotbal?

Je to naše krajské ředitelství. (usmívá se) Několikrát jsme vyhráli mistrovství České republiky. V poslední době se tyto turnaje nekonaly, takže nevím, jaká je kvalita nyní, ale poslední dobou jsme mistrovství vždy vyhrávali my. Dobré mančafty měla severní Morava, Olomoucký kraj, je to různé. Protože jsem mistrovství České republiky absolvoval od začátku všechna, mohu hodnotit. Kvalita jde nahoru každým rokem a je stále těžší vyhrávat.