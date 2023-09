Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Filip-Antonín Bláha, Fortuna. | Foto: archiv společnosti

Před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v pondělí 18. září na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Filip-Antonín Bláha z týmu Fortuna?

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Při naší první účasti jsme obsadili třetí místo a letos určitě budeme chtít výsledek vylepšit. Za mě je to tedy rozhodně motivace ukázat, že můžeme hrát ještě lépe a samozřejmě hlavní výhra je také velkou motivací.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, naší ambicí bude vylepšit minulé třetí místo, tudíž cílem je se jednoznačně dostat do souboje o první místo a tam nikdo prohrát nechce, tudíž si půjdeme pro vítězství.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Vezmu to z fanouškovského hlediska a je to první věc, která mě napadla při této otázce a to je jednoznačně zápas Slavia Praha – Sevilla v osmifinále Evropské ligy ze 14. března 2019 a herní čas 118:53. Jistě všichni už tuší, o čem mluvím a takové emoce a takovou energii, kterou jsem zažil přímo na stadionu na tribuně s ostatními fanoušky, to je nepopsatelné a budu na to vzpomínat už napořád.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Ze současného kádru naší reprezentace mám fotbalově nejraději asi Václava Černého a Antonína Baráka, který věřím, že do reprezentace jednoznačně patří. U obou je to stylem jejich hry, netypickým řešením situací a kreativitou. Pokud se budeme bavit o obdivu, tak tam musím zmínit jména jako Tomáš Souček, Vladimír Coufal nebo David Jurásek, protože ty příběhy všichni známe a jsou tam, kde jsou, díky tomu, že na sobě poctivě pracovali a pracují. Za to mají můj velký obdiv a držím jim palce.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Já osobně jsem velkým fanouškem AC Milan, co se týče týmů ze zahraničí, takže čistě za mě by to bylo derby na San Siro, krásný stadion s parádní atmosférou. Těch konkrétních zápasů je ale hodně a velmi lákavý by byl i například některý ze zápasů týmů z Top6 6 v Premier League. Nemůžu mluvit za celý tým, ale kdyby taková situace nastala, tak bychom si všichni sedli a věřím, že bychom vybrali skvělý zápas, který bychom si užili.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Co se týče mě osobně, tak je to jasné a stačí když řeknu, že „Praha je nejhezčí město na světě…..“ V týmu v tomto zajedno určitě nejsme, ale taková ta zdravá rivalita a vzájemné hecování k tomu fanouškovství patří a je to správné, bez toho by to byla nuda.