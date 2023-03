Aktivita domácích pokračovala i po změně stran a Jurečka brzy přidal svůj druhý gól. Těch mohlo nakonec padnout víc, ale ze střeleckého účtu už to bylo vše.

Slovácko pohár neobhájí. Do semifinále MOL Cupu postupuje Bohemka

"Jsem rád, že jsme postoupili. Bylo to o tom nepodcenit Vyškov. Soustředili jsme se na to, abychom to zvládli a dali co nejrychleji gól. To se nám podařilo. Pak je škoda neproměněných šancí ve druhém poločase, mělo to skončit větším rozdílem, ale jinak panuje spokojenost," těšilo dvougólového střelce Václava Jurečku.

Slavia - Vyškov 4:0 (3:0)

Branky: 12. Lingr, 19. a 62. Jurečka, 22. M. Jurásek.

Slavia: Mandous – Pech, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (68. Traoré) – Oscar, Ševčík (77. Douděra) – M. Jurásek (68. van Buren), Lingr (68. Zafeiris), Ewerton – Jurečka.

Vyškov: Kinský – Ilko, Němeček (46. Vintr), Srubek (46. Matys), Dwen, Fulnek – Souaré (69. Jambor), Štěpánek – Lacík (79. Klesa), Alegue – Kanakimana (69. Bayo).