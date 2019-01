Praha - Fotbalovou Slavii koupila čínská finanční a energetická společnost CEFC. Firma o tom informovala v tiskové zprávě, podle které budou Číňané mít 60 procent, zbytek získá Jiří Šimáně, spolumajitel letecké společnosti Travel Service. Dosavadním majitelem klubu byl bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

"Velmi dobře si uvědomujeme, jak specifická a náročná je investice do fotbalového klubu s tradicí, historií a podporou fanoušků, jakou má SK Slavia Praha," uvedl v prohlášení prezident CEFC Čchan Čchao-tuo. "Chceme ze Slavie vytvořit silný a stabilní fotbalový klub a vrátit ji tam, kam právem patří - na vrchol," dodal.

Prvním krokem nového majitele má být zajištění finanční stability klubu, protože Slavia čelí insolvenčnímu řízení kvůli vleklým sporům s bývalým generálním ředitelem Zbyňkem Kusým. Návrh na něj podala v červnu společnost Online Services z tichomořské Samoy, která uplatňuje pohledávku přesahující šest milionů korun po splatnosti. Dalších 150 tisíc se domáhá společnost Gamma Enterprise.

Vedle Číňanů do klubu vstupuju i Šimáně

Šimáně označil vstup do klubu za svou občanskou povinnost. „Protože s ohledem na finanční problémy by Slavia během pár týdnů už nemusela existovat. Takže to byl docela fofr. Dokonce jsem uvažoval, že do toho půjdu sám, ale pak se naskytli dva až tři spoluinvestoři a čínští partneři vyšli nejlépe," řekl webu ihned.cz.

Řízení klubu se nejspíš ujme sám. „Oni (čínští majitelé) nemají ambici se na řízení nijak zvlášť podílet, takže se nejspíš domluvíme, že pořádek a disciplínu v klubu nastavíme my. Slavii je třeba dát do pořádku po stránce sportovní, ekonomické i manažerské. Musí se nastavit jasná pravidla fungování a komunikace," prohlásil Šimáně.

Řebíček koupil Slavii v srpnu 2011, kdy byl klub ve finanční krizi a hrozila mu ztráta profesionální licence. Situace se ale nezlepšila a o prodeji se spekulovalo již delší dobu. Mezi údajné zájemce patřil kazašský podnikatel Talgat Bajtazijev, ruský podnikatel Dmitrij Romaněnko a údajně také CSKA Moskva nebo Petr Kellner.

Podle deníku Neovlivní.cz prodej Slavie zprostředkoval někdejší ministr obrany a prezident česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík, který je velkým fanouškem vršovického celku. Zajímavostí je, že CEFC má podíl ve skupině J&T Finance Group, která vlastní pražského rivala Spartu.

Přehled většinových majitelů Slavie

1991 - 1993 - americký podnikatel českého původu Boris Korbel,

červen - prosinec 1993 - Fotbalový oddíl Slavia,

1994 - 1997 - více akcionářů bez většinového majitele (například První privatizační fond (PPF), Fotbalový oddíl Slavia, společnosti WIKA, Benzina, Česká pojišťovna a další),

1997 - 2006 - britská investiční společnost ENIC,

2006 - 2011 - tehdejší šéfové klubu Petr Doležal (generální ředitel) a Tomáš Rosen (člen představenstva akciové společnosti),

březen - květen 2011 - Antonín Franc (podle spekulací tisku byl ale skutečným vlastníkem kontroverzní podnikatel Petr Sisák),

květen - srpen 2011 - investiční a finanční společnost Natland Group,

2011 - 2014 - bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček,

2014 - 2015 - Aleš Řebíček a společnost Vinet (vlastník stadionu v Edenu),

od září 2015 - čínská finanční a energetická společnost CEFC.