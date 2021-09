Osmnáctiletý Prebsl přitom přišel do klubu z města pod Blaníkem jen před šesti týdny, až těsně před začátkem sezony. Předtím totiž absolvoval s prvním týmem mateřského klubu soustředění a následně vinou covidu spoluhráče byl v karanténě.

Smůla jednoho, štěstí druhého

Trenér Hyský tak na začátku soutěže logicky sázel na zkušené duo Breda – Broukal a mladý talent jen zahříval lavičku náhradníků. Cestu na hřiště mu otevřelo až zranění spoluhráče a ve dvojici s kapitánem Bredou postavili společně před brankou Vlašimi doslova neprostupnou zeď.

Považte: průměr obdržených branek klesl s Prebslovou přítomností na jednu třetinu gólu za zápas! Tým inkasoval ve třech zápasech jen jednou, a hlavně získal plný počet devíti bodů za tři výhry v řadě. Přitom neměl žádné lehké soupeře, musel přemoci Líšeň, Jihlavu či ambiciózní Žižkov.

Na jaře ještě v dorostu

Filip Prebsl, hrající s číslem 28, není fotbalové veřejnosti až tak dobře známý. Je pilířem obrany reprezentační devatenáctky trenéra Holoubka (právě teď na turnaji v Portugalsku, kde utká s týmy Belgie a Portugalska) a až do jara hrál ve Slavii pouze v dorostu.

Zdobí jej výborná rozehrávka, síla v osobních soubojích a skvěle diriguje spoluhráče. V Jihlavě navíc výborně „uskákal“ na hrotu hrajícího téměř dvoumetrového Vedrala.

Do dospělé kopané naskočil v dresu Žižkova letos na jaře, kdy zaujal sportovní úsek Viktorky svými výkony v zimní lize. Na Žižkově se tmavovlasý sympaťák učil od internacionála Daniela Pudila, jenž se zde loučil s aktivní kariéroua předával mladému elévovi cenné zkušenosti.

V Zimě do Edenu?

Jak zmínil Jaroslav Tvrdík, Filip je doslova pod monitorem slávistických expertů, kteří pečlivě sledují jeho výkony. Díky tomu není vyloučeno, že angažmá sympaťáka z Třeboradic bude ve Vlašimi kratší, než se očekávalo. Sám Filip se přesunu mezi hvězdy do Edenu nebojí, jak potvrdil v krátkém rozhovoru.

Filipe, pan Tvrdík mluvil o vašem možném přesunu do áčka Slavie, co tomu říkáte?

Je to samozřejmě ohromná pocta. Když jsem to slyšel, byl jsem velice šťastný. A beru to jako velkou zodpovědnost.

Pokud by k tomu došlo, měl byste strach?

Strach určitě ne. Určitý respekt pochopitelně ano, ale se strachem se fotbal dělat nedá.

Myslíte, že jste na takový krok připravený?Tak dá se říct, že celý svůj fotbalový život trénuji s těmi nejlepšími z republiky, jelikož jsem skoro od malička ve Slavii. Připraven jsem vždy.

Jak se vám líbí ve Vlašimi?

Ve Vlašimi jsem spokojený, protože jsem šel do týmu, kde jsem mnoho lidí znal. Ať už spoluhráčů nebo trenérů, kteří mi pomohli s adaptací na nové prostředí.

Jaké máte cíle pro podzimní část sezony?

Tak prvně bych chtěl pomoci týmu, aby se držel pořád v horních příčkách tabulky. A osobně si přeju co nejvíce čistých kont a rád bych pomohl mužstvu i nějakým gólem.

MARTIN FUXA