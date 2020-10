Psal se konec května roku 2019 a Vltavín v třetiligové bitvě hostil Slavoj Vyšehrad. Den před utkáním údajně měl zavolat Roman Berbr – přední osoba celé kauzy – sudímu Janu Cihlářovi. Právě ten duel řídil jako hlavní soudce. Když prý zařídí, aby z duelu vyšel vítězně Vyšehrad, který se tak výrazně příblíží k postupu, bude mít arbitr Cihlář volný posun na vyšší rozhodcovskou úroveň. V opačném případě si může nechat na cestu nahoru zajít chuť.

V akci samozřejmě nechyběl ani Roman Rogoz, boss Vyšehradu, který měl sudího Cihláře – a jeho pomezní kolegy – instruovat, jak má bitva dopadnout. Předem naplánovaný scénář nakonec vyšel, Vyšehrad uspěl 2:0. Šlágr třetí ligy tak i díky „postranním taktikám“ zvládl a těsně před koncem soutěže se na čele utrhl na rozdíl pěti bodů. Šemíci nakonec přetavili náskok v kýžený postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Naprosto zasloužené vítězství Vyšehradu. Nehráli jsme dobře, byli jsme bez pohybu, nechápu, co s týmem bylo, vždyť se hrálo o první místo. Vůbec jsme se nevyhecovali, skoro jsme nevystřelili na branku, to je smutné, když máte tým, který má nejvíc vstřelených gólů v soutěži. Kluci měli ukázat a dokázat, že jsme v tabulce oprávněně tam, kde jsme. A my předvedeme takhle špatný výkon,“ popsal klání tehdy ze svého pohledu kouč Vltavínu Martin Frýdek.

Mimochodem, v policejní síti uvízl i Martin Uvíra, tehdy hráč Loko Vltavín (teď ve Zbuzanech). Podle vyšetřovatelů i on dostal od Rogoze a spol. úplatek.

A co na to s odstupem času právě sparťanská legenda Martin Frýdek? „Jsem z toho hodně zklamaný. Byl to zápas o první flek, samozřejmě si ho pamatuji. A nemohu uvěřit tomu, že náš kapitán Uvíra do toho tehdy byl zapojený. Samozřejmě ctím nějakou presumpci neviny, ale jeho jméno by zřejmě nepadlo, kdyby úplatek nepřijal. K smíchu to rozhodně není, je to spíš dost smutné," řekl Deníku ve čtvrtek večer Martin Frýdek.

Policie zmapovala celkem devět zmanipulovaných duelů, v sedmi z nich přímo figuruje Slavoj Vyšehrad. V pozici "smutného" sparingpartnera není jen Vltavín, ale třeba Živanice, Radotín, Litoměřicko, MFK Chrudim či Líšeň.

Vltavín - Slavoj Vyšehrad 0:2 (0:0)

Branky: 50. Čapek - 6. Brejcha. Rozhodčí: Cihlář – Mudra, Pastyřík. Diváci: 434.

Vltavín: Koblenc – Hovorka (64. Mysliveček), Tichý, Uvíra, Podzimek – Láncz (82. Pouzar), Šípek, Abena (80. Špaček), Valíček, Zoubek – Maione.

Vyšehrad: Otáhal – Pardubský, Švejdík, Zákostelský, Mareš – Neuberg, Brejcha (91. Madej) – Vejvar (80. Rys), Drobílek (85. Krobot), Rataj (71. P. Čapek) – D. Čapek (82. Kozel).