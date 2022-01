"Po tomto zápase jsem hráčům něco musel v kabině říct. Připomněl jim, že naše situace není jednoduchá a že reprezentují klub, který má tradici, historii, fanoušky. A že pokud budou k zápasům přistupovat takto, nemáme šanci na záchranu," vypráví Pulpit.

Hráči mu začali dělat alespoň trochu radost. "Od minulého pondělí výrazně změnili přístup a ve čtvrtek po dalším těžkém kondičním tréninku jsem jim za to poděkoval. A v utkání v Přepeřích to bylo vidět. Ne že bych byl se vším spokojený, ale pohyb a chtění byl daleko větší než proti Velkým Hamrům," pokračuje náročný a zkušený kouč.

Během zápasu hráče burcoval, dával jim úkoly a hecoval je, zkritizoval i pochválil. "Vždy říkám, že trenér má v zimě šetřit síly na koučování v mistráku. S Velkými Hamry jsem nepromluvil za celý zápas, ale teď jsem cítil, že to má být odkoučované. Nemáme ve svém středu hráče, kteří by to verbálně dirigovali, tak jsem musel. A jen jsem nekritizoval. Hráči dostávají hodně do těla a i tak naplnili naše očekávání a podali kvalitní výkon," chválí Pulpit.

K dalšímu zápasu nepojede jeho tým až tak daleko, v sobotu 22. ledna od 11 hodin se představí na hřišti Slavoje Vyšehrad.

