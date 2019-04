„Pořád máme naději. Chceme postoupit, v Londýně se budeme rvát,“ slíbil fanouškům asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Dobře řečeno, i tak ale sešívaní čelí téměř nemožné misi. Blues patří k největším gigantům starého kontinentu, a ačkoli před týdnem v Edenu nepředvedli nic oslnivého, přesto zvítězili 1:0.

„Ještě jsme stále ve hře. Víme však, že dát dva góly bude hodně těžké,“ odtušil po úvodním duelu gólman sešívaných Ondřej Kolář.

Nejen to. Velkoklub ze západu britské metropole doma v rámci Evropské ligy vyhrál osmkrát v řadě. V posledních třech duelech s Dynamem Kyjev, Malmö a PAOK Soluň navíc neinkasoval.

Přesto lídr FORTUNA:LIGY neskládá zbraně. „Nejedeme prohrát, naopak. Chceme urvat co nejlepší výsledek,“ pronesl záložník a český reprezentant Jaromír Zmrhal.

Neúspěšná generálka

Matematika je jasná. Slavii posune dále jakákoli výhra větší než 1:0 (i 2:1, 3:2 atd.). A kdy jindy než teď? Chelsea je „nalomená“: naposledy nezvládla šlágr Premier League v Liverpoolu a na Anfield Road padla 0:2 (generálkou Vršovických bylo derby se Spartou, jež skončilo 1:1).

„Padesát minut bylo slušných, jenže pak jsme dvakrát nešťastně inkasovali. Celkově jsme působili dobře, ale na nastřelené tyčky se nehraje,“ komentoval duel svérázný kouč Blues Maurizio Sarri.

Anglický středopolař Ruben Loftus-Cheek dodal: „Výsledek nic moc, musíme se z něj poučit a jít dál. Na věšení hlav nemáme čas.“

Hra o Hazarda

Co hraje Pražanům do karet? Fakt, že Chelsea je čtyři kola před koncem ligy na páté příčce, ačkoli ke startu v příštím ročníku Ligy mistrů potřebuje skončit nejhůře čtvrtá. Milionářskou soutěž by jí vynesl i triumf v Evropské lize, prioritou je každopádně umístění v „anglické“ tabulce.

Navíc vězte, že Liga mistrů je pro Chelsea nezbytná. Jinak by na Stamford Bridge mohli přijít o hvězdného Edena Hazarda, jehož láká věhlasný Real Madrid. Jedna z klubových legend, bývalý obránce Ashley Cole, pronesla: „Eden musí zůstat. Je pro Chelsea nesmírně důležitý a moc dobře to ví.“

To koneckonců minulý týden poznala i Slavia. Té belgický šikula pořádně „motal hlavu“. „Neskutečný hráč,“ uznal záložník Petr Ševčík.

Respekt je dobrá věc. Teď ale Pražané musejí bojovat. Odměna je lákavá: první účast v semifinále od roku 1996. Dokážou sešívaní nemožné? Uvidíme dnes večer.