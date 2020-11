V případě pokračujícího patu hrozí údajně klubu brzká ztráta profesionální licence. „Podle už dříve udělaných harmonogramů je zapotřebí do konce roku rozhodnout, kdo realizuje modernizaci stadionu. Pokud bychom to nebyli my, bude nutné domluvit se s městskou částí, aby rekonstrukci začala připravovat ve své režii,“ řekl Pražskému deníku jediný vlastník klubu s více než stoletou tradicí Martin Louda.

Druhá výjimka prý nebude

Ten nedávno odeslal vedení třetí městské části, která má stadion i městský pozemek pod ním ve správě, otevřený dopis. Upozornil v něm na možné důsledky patové situace. Licenci nyní žižkovský klub drží jen díky výjimce, která umožňuje konání domácích zápasů na Proseku.

„To, že se okolo stadionu nic neděje, znamená nesplnění podmínek oné výjimky. Je zapotřebí začít s modernizací. Jednak by bylo dobré dokončit ji před začátkem příští sezony. A hlavně by nám výjimka na další období už asi nebyla umožněna,“ míní Louda, který je prý připraven začít s rekonstrukcí v momentě, kdy by radnice „kývla“ na jím navržené odkoupení městského pozemku se stadionem. V opačném případě podle Loudy platí současné podmínky nájemní smlouvy, podle kterých je za udržení licence zodpovědný majitel nemovitosti, tedy Praha 3.

Místostarosta trojky Štěpán Štrébl (Piráti) se minulý týden na Twitteru „ostře“ ohradil proti formě Loudova otevřeného dopisu, v němž cítil „vydírání a nátlak“ kvůli zmínkám o kompenzování finančních ztrát způsobených hrozící ztrátou licence. „Louda si vzal žižkovský fotbal jako rukojmí, aby získal cenný pozemek. Žádný samaritán. Vydírání zásadně odmítám,“ napsal Štrébl.

Oba muži si později po telefonu už ve „smířlivějším tónu“ dohodli na tento týden osobní schůzku, během které by měl Louda podle Štrébla „vyjasnit motivy svých záměrů a návrhů“. Štrébl přitom stále výrazně preferuje variantu, že by stadion zůstal v obecním majetku a fotbalový klub by si ho pronajímal za symbolickou korunu ročně.

Strach o lukrativní pozemek

„Dali jsme královskou nabídku a já nedokážu pochopit, že ji odmítli. Zachránili bychom fotbal a pan Louda by ještě ušetřil 100 milionů korun,“ sdělil Pražskému deníku Štrébl, podle kterého je součástí nabídky příspěvek radnice 25 milionů korun na modernizaci, která by nejspíš byla „pod taktovkou“ nájemce.

Místostarosta zcela nevylučuje ani variantu prodeje, který by ale podle něj vyžadoval silné záruky toho, že ve vzdálenější budoucnosti plánovaný nový stadion vznikne za několik let na místě toho současného.

„Bojíme se toho, že pokud bychom stadion prodali, tak za pár let zjistíme, že nám Viktorka zaniká. To bychom neradi dopustili. Zároveň bychom tím přišli o lukrativní pozemek v centru. Z pohledu města mi to nepřijde výhodné a zároveň je to rizikové,“ zdůraznil Štrébl.

Martin Louda ovšem považuje slib o výstavbě nového stadionu na místě původního za těžko splnitelný vzhledem k jeho komplikované poloze. Ze tří stran je totiž těsně obklopený zástavbou.

Klubu odcházejí sponzoři

Vedle investice do modernizace sportoviště s už vyčíslenými náklady téměř 65 milionů korun slibuje Louda budoucí výstavbu nového stadionu za několik set milionů, který ovšem nemusí být v této lokalitě. A také 20 milionů na rozvoj mládežnického sportu nejen fotbalové základny, která má momentálně kolem čtyř stovek členů. „Chtěli bychom vytvořit sportovní akademii,“ uvedl Louda.

Hrozící ztráta profilicence by podle něj připravila klub nejen o všechny hráče, kteří by mohli bezplatně odejít, ale také o tradiční značku, a tím pádem o zbývající sponzory. „Tím, že teď nehrajeme na Žižkově, jsme už přišli o jejich většinu,“ dodal.