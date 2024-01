Zatímco některé fotbalové kluby za sebou už mají i několik přípravných zápasů, pro hráče Dukly byl sobotní tím úplně prvním během zimního tréninkového drilu. A svěřenci trenéra Petra Rady hned začali s pořádně těžkým soupeřem, hráli totiž v Plzni, kde domácím podlehli 0:1.

Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v sobotním přípravném utkání Duklu Praha 1:0. | Foto: FCVP

Viktoriáni proti Dukle udeřili z první vážnější situace. Ve středu pole nabral balon Estonec Alex Tamm, předložil jej na pravou stranu Kopicovi, který střílenou přihrávkou našel u tyče nabíhajícího Mosqeuru, pro kterého už nebyl problém dostat míč do odkryté svatyně. Mosquera, o němž se během Vánoc objevovaly spekulace, že by mohl z Plzně odejít, oslavil svojí branku tradičním kotoulem. Ve 38. minutě mohli domácí fotbalisté vedení navýšit, ale nařízenou penaltu po ruce jednoho z bránících hráčů zneškodnil Vydrovi skvělý Rada.

Trenéři obou celků poslali do druhého poločasu na plac téměř jinou jedenáctku hráčů, ti už se ale gólově neprosadili. Asi největší příležitost ke skórování měl v 86. minutě plzeňský Matěj Valenta, ale nechal jen vyniknout brankáře hostů.

„Za mě to byl dobrý zápas, ale myslím si, že jsme mohli proměnit více šancí, které jsme si vytvořili. S tím, čím jsme vlastně do všech přáteláků šli, abychom vzadu udrželi nulu, to se nám povedlo a jsme za to rádi. Náš výkon hodnotím kladně," řekl po zápase mladý viktorián Jan Paluska.

VIDEOZÁZNAM ze sobotní přípravy: FC Viktoria Plzeň - Dukla Praha

Zdroj: Youtube

Cenný skalp! Sparta porazila osmifinalistu Ligy mistrů

FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 12. Mosquera. ŽK: Douděra (Dukla). Hřiště: Stadion Luční ulice, Plzeň (tráva). Sestava FC Viktoria Plzeň - 1.poločas: Jedlička – Hranáč, Červ, Kopic, Vydra, Řezník, Mosquera, Jemelka, Cadu, Kalvach, Tamm, 2. poločas: Tvrdoň – Hejda, Paluska, Cadu (60. Havel), Dweh, Holík, Traoré, Šulc, Červ, Valenta, Kliment. Trenér: Miroslav Koubek. Sestava FK Dukla Praha - 1. poločas: Rada – Ullman, Hašek, Jeřábek, Fojt, Hrubeš, Kozma, Hudec, Kozel, Douděra, Zeronik, 2. poločas: Šťovíček – Ludvíček, Barac, Buchvaldek, Krejčí, Holiš, Moulis, Hudec (66. Lehký), Douděra, Vondrášek, Matějka.

Velký pražský zimní fotbalový kalendář: Kdo, kde a s kým od ledna do března?