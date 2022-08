„Spolu jsme vymysleli dvě speciální akce pro lidi ve Semtanově Lhotě, kde jsem vyrůstal a v Obořišti, kde se on narodil, že si zahrajeme fotbal a pak si pustíme film. Léto se k tomu nabízelo,“ odůvodnil Koller, proč byly vybrány právě tyto dvě obce. V obou případech se jednalo o parádní akci, která měla smysl. „Pro nás oba speciální, protože jsme z vesnice. Jinak nic jiného neplánujeme,“ doplnil 49letý útočník, který v reprezentaci nastřílel 55 gólů.

V jeho týmu byli k vidění nejen bývalí sparťané jako David Lafata, Vratislav Lokvenc či Lukáš Zelenka, ale i řada osobností z týmu Real Top Praha jako například Ladislav Hampl, Leoš Noha, Robert Záruba, Vojta Nouzák, Jiří Babica a řada dalších. Oba zápasy se navíc odehrály v jednoom víkendu. „Bylo to náročné, ještě v době prázdnin. Do toho dvě akce po sobě. Jsem rád, že kluci, co byli v Obořišti i Smetanově Lhotě si našli čas a že podpořili obě akce,“ uvedl Koller.

V zápase samotném šel výsledek stranou, nicméně i tak Dinostars porazili Obořiště 6:2. O zábavu bylo na hřišti zkrátka postaráno. Proti osobnostem se postavili jak starší hráči, kteří je sledovali a fandili jim u televizí, tak i zástupci nejmladší generace, jež je zná pouze z vyprávění. „Tak je to dobrý zážitek. Je dobré vidět na hřišti, jak hrají a jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát,“ řekl 15letý Jan Pavlík, ročník narození 2006, který se postaral o jeden z gólů domácího celku. „Že jsem dal gól, je mi nějak jedno, hlavně že jsme si zahráli. Byl to takový sranda mač,“ dodal vzápětí.

Mnohem víc práce měl v bráně Roman Kožíšek, vedoucí mužského týmu, který musel míč lovit rovnou šestkrát, z toho jednou, když dostal nepopulární jesle. „Jsem rád, že jsem toho mohl zúčastnit. Na ně jsem chodil na fotbal. Zrovna Zelího (Lukáše Zelenku) jsem podporoval na Spartě, tak jsem spokojený, že jsem si proti němu mohl zahrát,“ poznamenal Kožíšek. „Je to zážitek. Asi se jen tak někomu nestane, aby si zahrál proti takovým borcům, kteří byli v reprezentaci, samý titul, samé poháry,“ podotkl.

I přes jasný výsledek měl ale Koller pro soupeře slova chvály. „Musím říct, že se prali statečně. Hráli jsme tady loni, kdy to bylo horší. Mají mladé a běhavé kluky a rozhodně mají na to, aby hráli vyšší soutěž,“ mínil bývalý hvězdný útočník Dortmundu, Monaka, Samary či Sparty. On sám navíc byl aktivní zejména při kombinaci po zemi a jeho známé hlavičky nebyly k vidění. Navíc v zápase dostal i žlutou kartu.

Pro všechny se bude jednat o nezapomenutelnou vzpomínku. Po zápase následovala Kollerova autogramiáda a následně i dokument o jeho osobě, na který se všichni těšili. „Ve filmu jsem si vzpomněl, jak jsem začínal ve Smetanově Lhotě a jsem rád, že tam dohrávám i kariéru. Vesnické prostředí mám prostě rád. Proto jsme svolili, že uděláme dvě akce v těchto obcích,“ upřesnil Koller.

Na životopisný dokument o jeho kariéře se hodně těšili i oba účastníci na straně Obořiště. „Těšil jsme se, zajímalo mě, jak jeho dokument bude vypadat,“ prohlásil Pavlík. „Chtěl jsem vidět, jak si tím vším prošel a dostával se postupně výš a výš,“ přidal se Kožíšek.

A co pro oba jméno Jan Koller znamená? „Dortmund, velký fotbal a Sparta, protože jí fandím,“ řekl Pavlík. „Pro mě se jedná o srdcaře, který se protloukl kariérou, kdy neměl nic připraveného a všechno si vydřel,“ doplnil Kožíšek, který na exhibiční akci přivedl i svého syna. „Je to dobrá zkušenost i pro mladé, že si proti takovým hráčům mohli zahrát. To si budou pamatovat a vyprávět mezi generacemi,“ uzavřel brankář domácího týmu.