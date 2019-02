Praha - Vybavíte si svůj podzim 1997? Fotbalová Sparta tenkrát hrála Ligu mistrů a schytala dva debakly od Dortmundu: venku 1:4 a doma 0:3. V úterý večer se sparťané potkají s Dortmundem znovu (od 19.05 hodin v Essenu, živě ČT sport), tentokrát ale o body nepůjde. Nebude to však žádný obyčejný přátelák: se slavnějším protivníkem se žádný jiný český klub v zimní přípravě nepotká.

Lukáš Vácha ze Sparty. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pro Spartu je úterní mač prestižní záležitostí i skvělým testem. „Bude to fofr," usmál se sparťanský záložník Lukáš Vácha na začátku přípravy, když přišla řeč na Dortmund. Teď může přijít řeč na to, jak je čas relativní.

Na podzim 1997 bylo Váchovi osm a učil se fotbalové základy ve Slavii. Sparta byla tenkrát českým hegemonem, ligu vyhrávala skoro každý rok (po loňském podzimu ztrácí tři body na první Plzeň). V obraně hrál český rekordman v počtu ligových titulů Jiří Novotný, před ním třeba současný vedoucí mužstva Miroslav Baranek a v útoku řádil nezastavitelný Horst Siegl. Kolem střídačky pochodovala klubová legenda Jozef Chovanec, jenž měl před sebou štaci u reprezentace.

A Dortmund? Klub z hornického Vestfálska tehdy zažíval zlatou éru: vyhrál Ligu mistrů a zrzavého obránce Matthiase Sammera vyhlásili nejlepším fotbalistou planety za rok 1996. Pak Borussia přežila klinickou smrt, vyhnula se hrozícímu krachu, pod trenérem Jürgenem Kloppem bavila živelným fotbalem a v této sezoně je německou dvojkou za Bayernem.

Dva týdny těžké přípravy

„Máme za sebou dva týdny těžké přípravy, ale nevymlouváme se na to," pravil brankář David Bičík. Ještě v pátek s kumpány absolvoval dva tréninky a do Německa vyrazil až v úterý ráno, což je třeba v evropských pohárech nemyslitelné.

Úterní večer by mohl mít punc výjimečnosti pro sparťanskou posilu Josefa Šurala, jenž minulý týden opustil teplé místečko v Liberci a pět měsíců před Eurem změnil adresu. Proti Dortmundu by se mohl poprvé nasoukat do rudého dresu s číslem 32.

Sparta láká i reprezentačního obránce Michala Kadlece, jenž na Letné kdysi hrál a v létě mu končí smlouva ve Fenerbahce Istanbul.

Čtěte také: Sparta má Šurala, ale na seznamu posil jsou ještě dvě jména

Martin Mls