Byl to právě i Pavel Nedvěd, který měl důležité slovo při jednání o další zastávce pro tréninkový kemp akademie turínského celku. Námluvy nakonec pro českou stranu dopadly dobře a Líbeznice se tak zařadily mezi desítky destinací po celém světě, kde se malí fotbalisté zdokonalují podle juventuské šablony.

„Místa se vyprodala během tří týdnů. Máme tu 72 dětí ve věku 6-13 let. Zájem nás ohromně potěšil a už teď se rodiče ptají, kde se mohou registrovat na příští rok,“ pochvaluje si manažer kempu Tomáš Klečka.

Na týdenní soustředění by brzy mohl navázat celoroční program, který taktéž probíhá v mnoha zemích na všech kontinentech. „Jaro budeme zřejmě věnovat náboru. Chceme brát děti ve věku 6-11 let, aby-chom s nimi mohli růst a co nejdéle je vychovávat podle principů Juventusu. Ať je poznat, že vzešly od nás,“ vysvětluje.

Lídři už odmala

Akademie se řídí třemi hlavními motty: Hrajte férově. Nevzdávejte se. Bavte se. Zakládá si také na tom, aby z dětí nebyli jen dobří hráči, nýbrž i lidé. Na mentální stránku trenéři hodně dbají.

„Cílem je děti vychovat jako osobnosti, není to jen o fotbale. V Juventusu musíte být odpovědný i mimo hřiště a být lídrem za každé situace už odmala. Náročnost a požadavky jsou větší než v jiných klubech,“ říká jeden z hlavních koučů akademie Nicolo Sarti.

Hledání nadějí

Mezi celoroční přípravou mladých hráčů v samotném klubu a kempy je rozdíl. „Naší filozofií je, že chceme dát dětem možnost obléci dres Juventusu po celém světě. Každý je vývojem nebo možnostmi jinde. Takto lze poznat klub zblízka ve svém prostředí,“ vypráví Sarti.

„Chceme dát dětem hlavně zábavu, nadšení a možnosti okoukat si naše metody, které je pak přitáhnou zpátky. Mohou si tak vybudovat vztah k Juventusu,“ doplňuje mladý trenér.

Je možné si na kempu vybojovat zářivou budoucnost? Počítat s tím příliš nelze, i když Sarti jasně říká: „Oči máme otevřené všude.“

V turínské akademii nyní kromě stovek dalších dětí roste jedna potenciální superstar, v jejíž prospěch výrazně hrají geny - Cristiano Ronaldo junior.

„Neměl jsem možnost ho vidět na vlastní oči, ale určitě u nás není z protekce. Pokud v týmu je, tak tam patří. Ale my si zatím užíváme spíš tátu,“ uzavírá se smíchem Sarti.