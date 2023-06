Žádné pěsti, žádné úplatky. Přesto je zápas mezi Horoměřicemi a Velkými Přílepy, dvěma týmy z vesnic u Prahy, v popředí fotbalového zájmu. Jak už Deník v úterý informoval, vedoucí hostujícího mužstva Ján Kotvas se značně nevybíravě pustil do Ukrajince hrajícího za soupeře. Kauza půjde před fotbalový soud. Zatím jen na okrese. V kuloárech se ovšem propírá možnost a oprávněnost exemplárního trestu.

V českém fotbale se na konci sezony řeší nepříjemný incident | Foto: Deník/Jiří Fišara

Za výlev podobného ražení ("ty ukrajinskej zmr*e, místo abys válčil, tak tady hraješ fotbal, ty mr*ko ukrajinská") hrozí podle disciplinárního řádu zákaz činnosti na jeden měsíc až patnáct let.

Deník získal svědectví obou stran. "Je dobře, že se o takových věcech píše," řekl Tomáš Pilík, hráč Horoměřic. V zápase prohrály 1:2, nicméně víc než nic neřešící výsledek se v kabině probíral incident z první půle.

Ukrajinec to schytal na fotbale u Prahy, za nadávku hrozí až patnáct let

"Verbálních útoků na Ukrajince je na hřišti čím dál tím více, odráží to celkovou náladu ve společnosti. Od té doby, co se válčí, je to na hřišti horší. Dříve se o Ukrajinci říkalo ´dejte si na něj pozor, je to výbornej fobalista´ a dnes se říká ´zasr.. Ukrajinci´. Je to špatné," pokračuje.

Klub se známými jmény

Na případu je zarážející jedna skutečnost: Velké Přílepy dosud na okrese platily za klub, jenž až na menší excesy k disciplinární komisi takřka nemusel.

Svědčí o tom fakt, že dres mužstva oblékají i fotbalisté, kteří něco odkopali na mnohem slavnějších adresách. Petr Trapp, jenž dokonce jednou nastoupil za reprezentaci. Nebo Tomáš Bláha, který z dorostu Bohemians neměl daleko do ligy.

"FK Velké Přílepy se důrazně vymezuje vůči jakémukoli projevu vůči národnostním menšinám. V klubu evidujeme různé národnosti, pohlaví a rasy jak v mládežnických kategoriích, tak i mezi dospělými. Podporuje ukrajinské děti, které utekly před válkou do České republiky, nabízíme jim snížené členské poplatky a klubové oblečení," sdělil předseda klubu Petr Zedník.

Rasismus na hřišti. Křičel Alláhu Akbar, to mě nadzvedlo, hájí se autor nadávek

Za hříšníka, mimo jiné člena předsednictva klubu, se Přílepy postavily. "Budeme ctít presumpci neviny a počkáme si na výrok disciplinární komise," uvedl klub.

Zlobu přinesl faul a pád

Obhajobu staví Přílepy na tom, že zápis nemusí úplně odpovídat skutečnosti. Tato strategie má řadu trhlin: 1. rozhodčí si neměl důvod vymýšlet, 2. Horoměřice potvrdily "autenticitu" vulgárního výlevu, 3. hosté na konci podepsali zápis o utkání.

Obětí afektu byl Marian Fedyshyn. Dvaadvacetiletý mladík, jenž přišel do Horoměřic před pár měsíci - registraci u fotbalové asociace získal 9. ledna 2023. Kotvase podle svědků rozčílil jeho pád.

"Je malej a mrštnej, obhodil si u lajny hráče soupeře a ten ho sundal. Běžný zákrok, Marian zařval o trochu víc, něco si řekli, ale nic vážného, prostě výměna názorů. Až pak přišly ty hrozné urážky ze střídačky," dodal Pilík.

Deník žádal o vyjádření i Jána Kotvase, ale zatím bez výsledku. Klub ležící nedaleko největšího českého letiště vzkázal, že se do zasedání disciplinární komise už k případu nikdo nevyjádří. Platí jakési informační embargo.

Rusy mají vyloučit odevšad, zuří Zinčenko. Že za válku nemohou? Bojí se a mlčí

Trest a možné dovolání

Jednání disciplinární komise bude dost možná bouřlivé. "O tomto přečinu budeme rozhodovat na čtvrtečním řádném zasedání. Nebudeme proto teď ve spojitosti s tímto případem poskytovat jakékoliv informace," řekl Martin Opatrný, šéf fotbalové disciplinárky v okrese Praha-západ.

Vzhledem k pozadí a citlivosti celé kauzy je dost možné, že případ neskončí hned, jak by si v Přílepech přáli.



Podrobnosti už totiž dorazily i do sídla fotbalové asociace. Generální sekretář Michal Valtr má v případě nesouhlasu s výší trestu možnost zasáhnout.

Holky to umí taky: Škola byla víc než Sparta, manžel práskl "línou" fotbalistku

Fotbalová generalita může vycházet z podobné aféry, která šokovala veřejnost před bezmála třemi roky. Funkcionáři v Brně zamhouřili obě oči a urážku rozhodčího (český sudí s tureckými kořeny slyšel: "v týhle zemi nemáš co dělat, ty teroristo") ocenili mírným flastrem. Stopkou na dvanáct soutěžních utkání nepodmíněně a pokutou patnáct tisíc korun. Jenže zasáhl právě boss ze Strahova (konkrétně předešlý sekretář Jan Pauly), který hříšníkovi zvedl finanční sankci na padesát tisíc.