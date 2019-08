Zní to hezky, ale fotbalisté rumunské Kluže budou proti, moc rádi by navázali na senzační vyřazení Celtiku v minulém kole. Pro Pražany hovoří zase domácí prostředí, náskok 1:0, který si přivezli z Rumunska, a také forma. Tu naposledy potvrdili v lize, když ve vršovickém derby přejeli Bohemians 4:0.

„Bereme to tak, že žádný první zápas nebyl a teď je před námi jediné utkání o postup,“ odmítá trenér Slavie Jindřich Trpišovský řeči o bránění výsledku. „Šance jsou pořád padesát na padesát,“ brání se roli favorita. Během víkendu nechal odpočívat hned deset členů základní sestavy z Kluže, duo Hovorka a Coufal pak nehrálo kvůli drobným šrámům.

„Už s námi normálně trénovali, jsme připraveni v plné síle,“ ubezpečuje kouč. Všichni jsou si vědomi důležitosti zápasu a žádnou přehnanou euforii neprožívají. Spíš opatrnost a pokoru. „Je to pro nás utkání podzimu. Víme, co je ve hře. Motivace je obrovská,“ přiznává obránce Jan Bořil, jenž patřil k těm, kteří měli v lize proti Bohemians volno.

„Je skvělé, že máme tak široký kádr, i to nám pomáhá,“ líčí řízný bek. Všichni slávisté by si přáli, aby se rozhodující krok povedl. Od poslední (a jediné) účasti v Lize mistrů uplynulo přesně 12 let. „Doufám, že to klukům konečně vyjde, moc by si to zasloužili,“ zdůrazňuje David Kalivoda, opora let minulých a oblíbenec fandů z oné sezony 2007/08.

Rozhodla proměněná penalta

Navíc hráč, který tehdy na Ajaxu rozhodl o vítězství 1:0 proměněnou penaltou. Parta okolo Stanislava Vlčka si tak domů odvezla navlas stejný náskok jako současný tým a postup již nepustila. „Jistá spojitost tu je. Teď doufám, že kluci odvetu taky zvládnou a budou tam,“ přeje si Kalivoda, který bude přímo na stadionu. V Edenu ostatně téměř nikdy nechybí ani po konci aktivní kariéry.

Kluž ovšem do Prahy nepřijela na výlet. Naopak. Z hráčů čiší obrovské odhodlání. „Chceme ukázat svoji sílu. Víme, jaký nás čeká soupeř, fyzicky o hodně silnější a agresivnější, než s jakými se setkáváme v rumunské lize,“ popisuje kapitán Mario Camora. „Celtic byl plný individualit, Slavia má kompaktnější mužstvo,“ srovnává.

Slávisté jsou ostražití, tuhle šanci by neměli zahodit. Od zápisu do klubové historie stojí jen krůček.