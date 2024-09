Do polské Varšavy se stěhuje výkvět nejlepších klubů malého fotbalu na starém kontinentu. Od čtvrtka do neděle se tam totiž koná EMF Liga mistrů a dvě naděje tam má také Česká republika. Úřadující šampiony TJ Spoje Praha a BKMK Brno.

Pražské Spoje se představí v základní skupině B, kde proti nim stojí kazašský celek Otbasy Bank Kyzlorda, portugalský tým Tropa da Morro z Porta a BT Servis Velika Gorica z Chorvatska. „Ambice máme velké, ale základ je postup ze skupiny. Podle propočtů by nám měla stačit jedna výhra a jedna remíza,“ uvedl Aleš Vondráček, prezident klubu TJ Spoje Praha.

Duely v základní skupině musí jeho výběr zvládnout bez největších hvězd, které dorazí až na případné play-off. O víkendu mohou Spoje posílit čeští reprezentanti Daniil Doleček, Denis Laňka nebo David Černý. „Když postoupíme, můžeme atakovat zajímavé příčky, naši další kvalitní hráči, kteří pomohli k vítězství na republice, dorazí v pátek pozdě večer, nebo v sobotu ráno. Budu po očku mrkat na pořadatele, aby nám vyřazovací boje dali trochu později, pokud uspějeme,“ usmál se Vondrášek.

Před pěti lety došly Spoje Praha v italském Riccione do osmifinále Ligy mistrů. Teď pomýšlí na větší úspěch. „Videa o soupeřích studoval náš kapitán Míra Verner, máme mezi sebou také velkou personu malého fotbalu Standu Bejdu, bývalého reprezentačního trenéra, který má kluky nakoukané z mezinárodních zápasů. Tomu patří velký dík,“ vzkázal Vondrášek.

BKMK Brno se Ligy mistrů účastnilo i před rokem v rumunském městě Oradea, stejně jako Ostravský Zábřeh tam Brňané vypadli v osmifinále. Ovšem ambice má tenhle výběr vždy vysoké. „Finále bych považoval za velký úspěch,“ prohlásil trenér brněnského celku Patrik Levčík.

Ve skupině E narazí BKMK na celek Birbasha z Ázerbájdžánu, Nottingham Livorno z Itálie a Ortega Twins FC ze španělské Málagy. „Italsky tým se může jevit jako slabší, ale samozřejmě nic nepodceníme, španělský bude na tom dobře individuálně, bude jim nejspíš chybět taktická část. Nejtěžší soupeř je určitě Birbasha z Ázerbájdžánu, která má velké zkušenosti a v týmu i reprezentanty,“ okomentoval protivníky bývalý reprezentant.

Přestože se brněnská sestava tvořila složitě, do Polska veze BKMK kvalitní výběr. „Jelikož se termín kryje s velkým fotbalem i futsalem, do toho se přidají zranění a pracovní povinnosti, je to vždy komplikované. Čtyři hráči z loňského ročníku budou chybět, ale naštěstí máme dost široký kádr, abychom pomýšleli na úspěch. Každopádně jsem rád, že se po těžkém zranění vrací na scénu Bohumír Doubravský,“ zmínil trenér svého bývalého spoluhráče z národního týmu.

Ve Varšavě se Liga mistrů koná poprvé. „K některým ročníkům jsme měli výhrady, co se týče kvality hřiště nebo organizace, ale letos by to mělo být vše na vysoké úrovni, takže se určitě těšíme,“ podotkl Levčík.

V Lize mistrů se představí osmadvacet evropských celků rozdělených do sedmi skupin. Do osmifinále postupují první dva týmy z každé skupiny a dva nejlepší celky ze třetích míst. Vítězství obhajuje černohorské mužstvo Sportsko Bratstvo Sabornog Hrama. První zápasy začínají ve čtvrtek hodinu po poledni, nový šampion bude znám v neděli.