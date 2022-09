V minulé sezóně se mi podařilo dát hattrick, ale čtyři góly, to bylo poprvé. (usmívá se)

Byly to čtyři trefy ze čtyř šancí nebo to mohlo být nakonec ještě lepší?

Byly to čtyři góly z pěti šancí. Jednou jsem gólmana Cholupic chtěl přehodit, ale dal jsem do toho moc síly.

Vyhráli jste nad cholupickou rezervou 7:0. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Z důvodu zranění jsem nebyl k dispozici první dva zápasy a hodně jsem se na tento těšil. Určitě jsem šel do zápasu s tím, že klukům chci pomoci a nějaký ten gól určitě dát. To, že budou čtyři, jsem opravdu nečekal. Také nám hodně pomohlo to, že jsme se sešli v plné sestavě. Navíc k tomu s námi šli dva kluci z dorostu, kterým je 17 let a určitě oba patřili k nejlepším hráčům. Ostatně jeden z nich, Štěpán Lehovec, mi dva góly připravil do prázdné brány.

Václav Kalfař v akci.Zdroj: archiv hráčeKdyž jsem na vás sháněl na klubu kontakt, bylo mi řečeno, že vám bude rozhovor zpoplatněn do kasy dle platného ceníku. Vyplatí se vám i příště dávat po čtyřech gólech?

Na Nuslích se s tímto počítá. Máme přísného pokladníka a hodně obsáhlý ceník ,,Skoro za všechno se platí", takže už mám vše zapsáno a na konci jarní části budu muset nějakou tu korunku vytáhnout. (směje se) Pokud budu dávat góly a bude se vyhrávat, tak mi určitě příspěvky do kasy vadit nebudou.

Nusle mají po třech kolech bilanci 2 - 0 - 1, jak jste s tím spokojení?

Není to špatný start do sezóny, ze tří zápasů šest bodů, ale ještě je spousta kol před námi a určitě chceme body sbírat dál. Trenér Karel Trojan nerad prohrává a už je to starší pán, takže by bylo dobré v zápasech bodovat, aby ho náhodou nekleplo.

Jaké jsou ambice vašeho týmu? Pošilháváte i po vyšší soutěži?

Pokud se sejdeme v plné sestavě, tak si myslím, že můžeme hrát v klidu na špici tabulky. Ostatně minulou sezónu z toho byl třetí flek. Žádný tlak teď na postup není. Chodíme si zahrát a udělat žízeň. Pivo pak samozřejmě chutná lépe, když jsou tři body.

Představte nám váš tým. Jakou máte v Nuslích partu? Co se vám v klubu líbí?

Za tu dobu, co jsem na Nuslích, se tým hodně změnil. Hráčů přišlo a odešlo spousta. Aktuálně se vše ustálilo a několikátou sezónu hrajeme skoro ve stejné sestavě, kterou doplňujeme kluky z dorostu. Většina borců v týmu má z mládeže zkušenost s fotbalem na vyšší úrovni a jde to na hřišti poznat. Parta je určitě skvělá. Vlastně nejlepší, co jsem kde zažil. Kluci spolu tráví čas i mimo hřiště. Když se během zápasu někomu nedaří, tak se dokážeme podpořit a nikdo nikomu nevyčítá, že udělal něco špatně. Já osobně to tedy mám rád, říct někomu, že je kopyto, když se někomu něco nepodaří, ale vždy samozřejmě ze srandy. (směje se)