„Zápas jsme odehráli dobře, ale neproměnili jsme šance a Legia je proměnila,“ konstatoval kouč Jindřich Trpišovský.

Ostrý start. Pro Slavii má toto spojení nový význam. Už ve 3. minutě totiž přišla o jednoho z klíčových hráčů. Tomáš Holeš po nepovedeném odkopu Davida Zimy šlápl do kotníku soupeře a byl vyloučen. Ač šlo o spíše nechtěný zákrok, bylo to podle všeho správné rozhodnutí.

„Za mě jasná červená karta. Vyloučení zápas hodně ovlivnilo. Celý týden přípravy byl za tři minuty pryč,“ hlesl Trpišovský.

„Nebezpečné. Červená? Ano,“ řekl ve studiu televize O2 Luboš Kozel, trenér a někdejší stoper červenobílých. „Bylo to nešťastné. V první chvíli jsme si říkali, že to na červenou nebylo, ale po opakovaném záběru ano,“ přikývl další někdejší hráč Slavie Ivo Ulich.

Jednalo se o nepříjemnou komplikaci, vždyť bylo jasné, že Pražané budou muset zvládnout v oslabení prakticky celý zápas.

Na začátku se nezdálo, že by šlo o velký problém. Červenobílí se zmobilizovali, jak se to často oslabeným mančaftům stává, a vrhli se do boje. Obří šanci měl útočník Stanislav Tecl, ale – bohužel – potvrdil, že je skvělý ve hře, jenže v koncovce je to horší. Brilantně si přebral míč, dostal se mezi obránce, jenže před gólmanem se nezachoval chladnokrevně.

V poslední minutě první půle se zdálo, že by jeho selhání nemělo mít vliv. Po standardní situaci se míč odrazil na šestnáctku před Ebonga Ekpaie, jenž ho neuvěřitelnou ranou poslal do horního rohu. Záložník, o němž se pochybovalo, tak ukázal, že má Slavii co dát.

Do druhé části tak šla Slavia v naději. Ale…

Zaprvé přišel možná klíčový moment. Jako vždy usilovný Tecl se dostal míč za obranu, běžel sám na bránu, ale zkušený gólman Artur Boruc, vedle českého útočníka Tomáše Pekharta největší hvězda domácích, skvěle zasáhl nohou. Tecl si klekl na trávník, hlavu schoval do dlaní. Byl zničený – a tím vlastně předznamenal další minuty.

Přišly totiž potíže, které se daly čekat. Tlak Legie, největšího to polského klubu, se zhmotnil v góly. Do hlavní role se obsadil Ázerbájdžánec Mahir Emreli. Během dvanácti minut se prosadil dvakrát, pokaždé hlavou. Poprvé proměnil centr takzvaně pod sebe, podruhé, jen prodloužil pas mířící přesně k tyči.

Tomas Holes nam prinesl mnoho fotbalove radosti. Dnes mel smulu. Byl to bojovny vykon a jsem na tym pysny. Prohra se cti! Tesime se s pokorou na konferencni ligu ? — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 26, 2021

„Úbytek sil byl před vyrovnáním znát. Lacině jsme ztratili míč, Legia toho využila a srovnala,“ přiznal Trpišovský.

Pro Slavii bylo těžké reagovat, byť poprvé nasadila reprezentačního útočníka Michale Krmenčíka.

Nepomohlo nic, Slavia tak začala sezonu krachem v boji o Ligu mistrů i Evropskou ligu. Jaká bude reakce?

Legia Varšava - Slavia Praha 2:1 (0:1)



Branky: 59. a 70. Emreli - 45. Ekpai. Rozhodčí: Dias - Tavares, Ribeiro (všichni Portug.). ŽK: Holownia, Mladenovič, Lopes - Ekpai, Kúdela, Bořil. ČK: 3. Holeš (Slavia). První zápas: 2:2, postoupila Legia.

Legia: Boruc - Nawrocki, Wieteska, Holownia (56. Pekhart) - Jedrzejczyk, Slisz, Martins (25. Lopes), Mladenovič - Josué, Luquinhas - Emreli (80. Muci). Trenér: Michniewicz.

Slavia: Kolář - Bah (71. Sima), Kúdela, Zima, Bořil - Hromada (70. Traoré), Holeš - Ekpai, Stanciu (81. Olayinka), Schranz (81. Krmenčík) - Tecl (65. Lingr). Trenér: Trpišovský.