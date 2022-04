V zimní přípravě proti Troji jsem dal dokonce sedm golů, ale v soutěži to byl asi rekord.

Bylo těch pět gólů na pět šancí nebo nemuselo zůstat jen u čísla pět?

Určitě jsem tam ještě tak tři gólovky měl.

Góly střílíte za áčko v 1. A třídě i za B tým ve 3. třídě. Baví vás pomáhat rezervě?

Vždycky, když je kluků z béčka málo, tak si jdu rád zahrat a pomoct.

Za ní jste odehrál pouze čtyři zápasy a dal 15 gólů. Dva hattricky, jednou čtyři a teď pět. Užíváte si to?

Z každého gólu jsem rád, tak že určitě užívám, ale je to velký skok 1. A třída a 3. třída.

Nejlepší střelec 3. třídy má na kontě 18 gólů. Nepokukujete po titulu nejlepšího střelce této soutěže?

Jak už jsem říkal, vždycky jdu klukům pomoc, když jich je málo a proč to nezkusit to vyhrát. (usmívá se)

Soutěže jsou samozřejmě výrazně odlišné. Jak náročné je střílet góly v 1. A třídě? Proti vám hrají velmi kvalitní soupeři.

Souhlasím, soutěž má kvalitní soupeře, hlavně první čtyři týmy Tempo, Spoje, Chabry a Uhříněves a je to určitě náročné. Ale v každém zápase se snažím, abych týmu pomohl buď gólem nebo aspoň asistencí.

Oba březiněveské kluby jsou uprostřed tabulek svých soutěží. Je to spravedlivý odraz výkonů nebo by to mohlo (a mělo) být lepší?

Podle mě bychom v 1. A třídě mohli být i o nějaké místo výše. Určitě se o to pokusíme, ale střed tabulky je asi spravedlivý. Myslím, že i béčko by také mohlo být výš, než teď je.

Jak se vám vůbec v Březiněvsi hraje? Jakou máte partu a celkově jak na vás působí klub?

V Březiněvsi už hraju delší dobu, takže se mi tu určitě líbí. Partu máme v áčku i béčku super, to je asi to nejdůležitější. Jsem spokojený. Klub na mě působí dobře, máme super zázemí, hlavní hřiště úplně perfektní. Takové zázemí nemá v 1. A třídě moc tým, jestli vůbec v divizi. Máme saunu, umělku, dvě travnatá hřiště, vybavené kabiny pro nás i pro nejmenší, takže za mě úplně super.