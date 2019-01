Praha - Pouhé tři dny měl Martin Hašek na aklimatizování se v Ďolíčku. „Po dlouhé sérii bez výhry se mi zdálo jako by měli hráči na zádech batoh s kamením," vypravoval trenér, pod jehož vedením klokani těžké břemeno shodili. Výsledek 1:0 ať nikoho neklame, zelenobílí měli s Jihlavou nakročeno k výraznému vítězství.

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 porazili Jihlavu. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

„Úkol byl jasný, potřebovali jsme do kabiny přinést radost," uvědomoval si Hašek, jehož metody mohou působit úsměvně, ale platí. „Řekli jsme si, že se nebudeme zachraňovat. Namalovali jsme si na zeď prázdnou tabulku pro posledních osm kol. A mužstva v ní seřadili podle abecedy. Najednou jsme byli první," popisoval kormidelník, jenž ihned po úspěšné premiéře běžel na stěnu dopsat výsledek. A zhluboka si oddechl, tým zůstal v ligové špici.

Bohemce chybí typický kanonýr

Když kráčel Hašek na lavičku, do skoku mu nebylo. Pokud by Jihlava vyloupila Ďolíček, přiblížila by se Bohemians na jediný bod a klokani by stáli na kraji propasti. „Jak jsem se cítil? Je veliký rozdíl dívat se na koridu, nebo se postavit býkům," pomohl si kormidelník citátem.

Jeho mužstvo hrálo, jako by fotbalistům z Vysočiny čouhal zpod dresů pověstný červený hadr. Enormní nasazení. Vzadu bylo bezchybné. Vpředu se dostávalo do šancí. Jen ta koncovka! „Nemáme typického kanonýra. Na gól si potřebujeme vytvořit velké množství příležitostí. Když jich je deset, existuje vysoká pravděpodobnost, že uspějeme," vysvětlil Hašek.

Vedení 1:0 bylo ošemetné

Zelenobílé vysvobodil v 27. minutě nechytatelnou pumelicí přímo do šibenice Rus Jevgenij Kabajev. „O sestavě jsme s asistenty dlouho přemýšleli. Jevgenij v ní chvíli byl, a pak z ní zase vypadl," přiznal kouč. Pochválil svůj výběr, ale i výkon střídajícího Kuchty. Přestože spálil tři obrovské šance. „Nedovolil nám, abychom si na lavičce ulevili. Hlavně, že se do nich ale dostal," řekl smířlivě.

„O výsledek jsme se nestrachovali. Samozřejmě je vedení 1:0 ošemetné. Do žádných šancích jsme Jihlavu ale nepustili." Ve chvíli, kdy rozhodčí foukl do píšťalky, projela Haškovým tělem vlna euforie. „Diváci byli skvělí, neuvěřitelně pozitivní," poděkoval. „Když stáli v ochozech a čekali na hráče, běhal mi mráz po zádech."

Radili jsme se doma, prozradil syn trenéraOtec trenér, koučuje svoji ratolest v ligovém zápase. V Česku nepříliš častý jev. V týmu Bohemians bude spolupráce rodiny Haškových fungovat nejméně do konce sezony.



A jak se na ní dívá junior, kterého táta poslal do duelu s Jihlavou od první minuty? Ulevilo se vám po dlouho očekávané výhře?

Rozhodně, vítězství jsme už potřebovali. Ani v předchozích utkáních jsme nebyli špatní, ale nepovedlo se nám urvat všechny body. S našimi konkurenty to ale vyšlo, což je hlavní.

Trenérem je váš táta.



Šlo o vaši ligovou premiéru pod jeho vedením. Byl jste nervóznější?

Jsem na něj zvyklý, trochu nervózní jsem ale byl. Naštěstí všechno proběhlo v klidu.



Řešíte spolu týmové záležitosti i v soukromém životě?

Bavili jsme se doma o celkovém rozpoložení kabiny. V tréninku jsme mu ale všichni ukázali, že jsme záchranu v našich hlavách rozhodně nezabalili.



Nastolil zásadní změny v přípravě?

Tréninky jsou o něco kratší, ale o hodně intenzivnější. Také k nám promlouval a apeloval na psychiku, která je nejdůležitější. Jedině uvolněný hráč ze sebe dokáže vydat maximum.



Přesunul jste se v sestavě do středu zálohy. Jde pro vás o lepší post?

Hraji tam, až na pár epizod, už od mládeže. Cítím se tam samozřejmě nejlépe. Ale ani pozice beka, kam mě stavěl trenér Koubek, mi nevadila.



Byl jste hodně aktivní. Co scházelo vašim šancím?

Nejblíž ke gólu jsem měl hned na začátku. Bohužel jsem se ale nechal unést… Škoda, měl jsem zachovat větší klid a zpracovat si míč, času jsem měl více než dost.