Svěřenci Jürgena Kloppa od začátku ročníku ztratili v jednadvaceti duelech pouze dva body, když v říjnu remizovali s Manchesterem United. Jinak samé výhry a 61 bodů na kontě z 63 možných, což je nejlepší zápis v historii top pěti ligových soutěží v Evropě. Na rekord dosáhli výhrou proti Tottenhamu.

„Je obtížné vyhrát tolik zápasů. Musíte být vždy připravení bojovat, ať už máte dobrý, nebo špatný den. Jsem za to šťastný, ale jediný problém je, že za to ještě nic nedostaneme. Důležité bude, co nám to přinese v létě a o tom ještě rozhodnuto není, protože liga je velmi silná,“ uvedl trenér Klopp.

Z jiné planety

Liverpool naposledy na domácí scéně prohrál loni 3. ledna proti Manchesteru City. Přestože od té doby nepoznal hořkost porážky, dostihy o ligový titul v poslední sezoně prohrál právě s mužstvem Pepa Guardioly.

Nyní je však dominance Reds naprosto z jiné planety. Sérii bez porážky natáhli už na 38 ligových utkání, čímž překonali klubový rekord z roku 1894. Za toto období navíc získali 104 bodů, což je nejvíce v historii Premier League. Ztratili tedy pouze deset bodů. Jen pro srovnání Sparta tolik v letošní sezoně poztrácela během úvodních sedmi kol.

„Liverpool pracuje pod stejným koučem pátou sezonu. Hráči jsou absolutně fyzicky adaptovaní na styl, který chce předvádět, což je velice důležité,“ uvedl na adresu jasného lídra po víkendové porážce trenér Tottenhamu José Mourinho.

Náskok na čele tak letos čítá už čtrnáct bodů na City (navíc se zápasem k dobru), přestože skóre má o gól lepší druhý celek soutěže. „Zapomeňte na to. Rádi bychom proti nim ještě bojovali, ale z mnoha důvodů to nejde,“ prohlásil Guardiola na otázku ohledně možného dotažení propastné ztráty.

Rekordy na dosah

Čekání Reds na vysněný ligový titul už se zaokrouhlilo na dlouhých třicet let. Pokud nevyhrají letos, tak už snad nikdy. Vpřed je táhne ofenzivní trojice Mané, Salah, Firmino, která se postarala o víc než polovinu branek svého mužstva. Ani jednou se Liverpoolu od 3. března nestalo, že by se neprosadil.

Zároveň funguje i defenziva v čele s hvězdným obráncem Van Dijkem, jenž těsně nedosáhl na Zlatý míč, či brankářem Alissonem.

Pokud bude Liverpool pokračovat v úchvatné jízdě, může sezonu zakončit s dalšími rekordy na kontě. Otřásat se může například ten bodový. City před dvěma lety dokončilo ročník s rovnou stovkou, Liverpool jej může překonat, i když ještě třikrát prohraje a jednou remizuje.

Zároveň může také slavit nejrychleji v historii. Pokud bude pokračovat ve vítězné sérii, jistotu trofeje bude mít 11. dubna, o tři dny dříve než United před devatenácti lety. A na dohled už je i 49 zápasů bez porážky Arsenalu z let 2003 a 2004.

Se současnou pohodou není pro Liverpool nic nemožné.