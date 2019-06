Postup na Euro mají ve své moci, druhé místo ve skupině za supersilnou Anglií by měli borci vedení koučem Jaroslavem Šilhavým urvat.

„Věděli jsme, že domácí zápasy musíme bezpodmínečně zvládnout, aby se nestalo to, co v minulé kvalifikaci, kdy jsme doma remizovali se Severním Irskem a Ázerbájdžánem a pak se to muselo honit doma s Německem a v Severním Irsku,“ řekl záložník Jakub Jankto.

To už repre nezvládla. Tentokrát začala lépe. Proč? Důvodů je několik, jeden však ční nade všemi. Mužstvo je soudržné, přijalo představy trenéra Šilhavého a jeho spolupracovníků. Změna atmosféry, jež přišla s podzimním odchodem diktátora Karla Jarolíma, vydržela až do jara.

Oblíbený šéf

„Atmosféra se zlepšila určitě, to je realita. Pan Šilhavý nám dává veškerou důvěru,“ řekl Pavel Kadeřábek, jeden z klíčových mužů. Šilhavý například nedrží hráče mezi tréninky na hotelu, mohou vyrazit za rodinami. Ani otázka jídla není tak striktní, každý se chová, jak je zvyklý.

Proto se mužstvo rve (také) za oblíbeného šéfa. „Především bojují za naši vlast, kluci reprezentují rádi. To je na nich jednoznačně vidět. A jestli bojují i za mě? To bych si nedovolil ještě říct, nicméně všechno dohromady funguje, náš vztah je na dobré cestě. Všichni se snaží. To je základ všeho,“ ocenil Šilhavý po výhře nad Černou Horou.

Od toho je třeba odrazit. Cesta na Euro je otevřená.

Co dál? Kosovo je NEJ soupeř

Tři zápasy, šest bodů. Druhé místo v tabulce kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy. Čeští fotbalisté zatím plní plán. Dalo se čekat, že pořadí povede od začátku bojů o šampionát Anglie.



Na začátku září čeká tým možná klíčový dvojzápas. 7. září se představí v Kosovu, o tři dny později v Černé Hoře. „Kosovo vypadá jako největší soupeř,“ uznal útočník Patrik Schick. „Ale je to otevřené, zbývá ještě dost zápasů.“



Na Euro 2020 postoupí první dva týmy ze skupiny. Šampionát se bude konat hned ve dvanácti zemích.