Zdroj: MOL CupPo předkole se kolotoč zápasů českého poháru rozeběhne naplno a 17. srpna budou na programu zápasy prvního kola. Do něj už zasáhnou i celky z druhé a třetí nejvyšší soutěže. To se bude týkat i šestice pražských týmů - Dukly, Vltavínu, Motorletu, Admiry, Aritmy a Žižkova. Pouze posledně jmenovaný tým má soupeře jistého, Viktorka pojede do Kosmonos. Zbylé pětici vzejdou soupeři až z předkola.

Pokud by postoupil Újezd přes plzeňský Petřín, zahraje si na svém hřišti pražské derby s Motorletem.

MOL Cup - předkolo, 30. července 17:00

Újezd Praha 4 - Petřín Plzeň

MOL Cup - 1. kolo, 17. srpna 17:00

Slaný nebo Hostouň - Dukla

Neratovice-Byškovice nebo Čáslav - Vltavín

Újezd nebo Petřín - Motorlet

Louny nebo Most-Souš - Admira

Kosmonosy - Žižkov

Aritma - Březová nebo Sokolov