"Taková skupina…, úplně se třepu. Když už si máme zahrát Ligu mistrů, tak si to určitě zasloužíme, snad je dovedeme trochu protrápit. Sami víme, co to je za týmy. Každý bod bude zlatý, když budeme chtít postoupit z třetího místa, bude to neskutečně těžké. Uděláme vše pro to, abychom tam nebyli úplně za pitomce," řekl novinářům slávistický obránce Vladimír Coufal.

Všichni tři soupeři Slavie už Ligu mistrů v minulosti vyhráli, Barcelona a Inter opakovaně. "Tohle jsou týmy z jiného světa, budeme si to s nimi samozřejmě chtít rozdat taky. Pojedeme na Barcelonu s Messim, na Dortmund, kde mají asi nejlepší fanoušky na světě, a Inter, který teď posílili Lukaku se Sánchezem. Lepší skupinu jsme si nemohli přát. Je to třešnička na minulé sezoně," dodal pro klubový web slávistický záložník Tomáš Souček.

"Když už jsme měli to štěstí a dostali jsme se tam, zaplaťpánbůh, že máme tyhle tři týmy. A ne týmy, které už jsme měli, nebo že nejedeme někam na východ. Každý v Česku chce přijít na Dortmund nebo Barcelonu. Jsou to tři vynikající týmy s obrovskou historií a kvalitou. Když si vzpomenu, kolik jsme vybrali na ticketingu při Evropské lize, tak nejšťastnější je asi náš ekonomický úsek," smál se kouč Jindřich Trpišovský.

Osobně toužil po anglickém soupeři a hlavně po Liverpoolu, který vede jeho trenérský vzor Jürgen Klopp. Německý kouč ale v minulosti působil i v Dortmundu. "Nejvíc se těším do Dortmundu. Sledoval jsem ho hodně, mám ho rád. Víme, jaká je tam atmosféra. Je to strašně sympatický klub. Jsou to všechno fantastické týmy, člověk by si přál k nim jet třeba i jen se podívat na víkendový zápas a my tam teď budeme trénovat a hrát. A hlavně ty týmy budou tady v Edenu," liboval si Trpišovský.

Přijede Messi

Slávisté se těší na jednoho z nejlepších útočníků světa Messiho, který už se v Edenu představil v roce 2011 proti Plzni. "Byl jsem tady na Plzni s Barcelonou a koukal jsem na Messiho, teď si proti němu zahraju. Neskutečné, paráda. Doufám ale, že na souboje jeden na jednoho s ním nedojde," smál se Coufal.

Slávisté věří, že giganty dokážou potrápit. "Je vždy otázka, zda je lepší mít top týmy, nebo jít na postup. Nejhorší je mít normální týmy a vypadnout s nimi. Myslím si, že se budeme chtít prezentovat jako se Sevillou nebo Chelsea. Nepůjdeme si to jen užít, budeme se s nimi chtít porvat. Když vidíme ty týmy, můžeme jít jen do plusu. Budeme mít lehčí nohy, věřím, že nám to třeba i sedne a uspějeme," přemítal Souček.

"Všichni víme, co je to za týmy. Ale nebudeme se vzdávat předem. Tady doma jsme dokázali trápit Sevillu, Chelsea, nic není nemožné. Samozřejmě venku to bude strašně složité. Věřím, že doma jsme schopni s nimi hrát zápasy, ve kterých jsme schopni bodovat. Určitě bychom chtěli dát nějaké góly a získat nějaké body," dodal Trpišovský.