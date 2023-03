Největším překvapením je úspěch Bohemians na Slovácku. Vršovičtí klokani nevyhráli po dobrém startu jara tři ligové zápasy za sebou a do Uherského Hradiště určitě nejeli jako favorit. Po gólech Čermáka s Hůlkou ale hosté vedli už do poločasu 2:0 a domácí se nakonec zmohli jen na snížení Hofmanna ve druhé minutě nastavení.

Slovácko pohár neobhájí. Do semifinále MOL Cupu postupuje Bohemka

Také slávisté dali základ k jasné výhře už do poločasu. Ve čtvrtfinále měli papírově nejslabšího soupeře, druholigový Vyškov. Ten se v Edenu proti aktuálním lídrům nejvyšší soutěže ukázal v dobrém světle, ale domácí roli favorita naplnili do puntíku. Po dvou gólech Jurečky a jednoho Lingra s M. Juráskem vyhráli 4:0.

"Jsem rád, že jsme postoupili. Bylo to o tom nepodcenit Vyškov. Soustředili jsme se na to, abychom to zvládli a dali co nejrychleji gól. To se nám podařilo. Pak je škoda neproměněných šancí ve druhém poločase, mělo to skončit větším rozdílem, ale jinak panuje spokojenost," těšilo dvougólového střelce Václava Jurečku.

Žádné komplikace. Slavia přejela Vyškov a je v semifinále poháru

Nejtěžší práci s postupem měli z pražského trojlístku sparťané. Ti v Liberci prohrávali už od čtvrté minuty, kdy se trefil Rondič a na jejich góly si fanoušci museli počkat až s nástupem střídajícícho Kuchty. Toho poslal kouč Priske na trávník v 63. minutě a ten důvěru oplatil otočením skóre dvěma góly mezi 76. a 81. minutou.

Jenže to ještě nebylo vše. Ve druhé minutě nastavení srovnal Rabušic a musele se do prodloužení. V něm trefil sparťan Sadílek jen břevno a musely rozhodnout penalty. Za domácí proměnili Rabušic, Olatunji a Meszáros, za hosty se trefili všichni - Karabec, Krejčí, Kairinen, Sörensen i Kuchta, jehož trefa byla vítězná, jelikož liberecký Červ pálil do 25. řady stadionu.

"Neodehráli jsme kvalitní zápas, nechali si dát dva zbytečné góly a pak to honíme na penalty. Ale naštěstí jsme to zvládli," usmíval se po utkání klíčový muž sparťanského postupu Jan Kuchta.