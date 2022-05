Slovácko si triumfem v celostátním poháru zajistilo účast ve třetím předkole Evropské konferenční ligy, za určitých okolností může poskočit do třetího předkola kvalitnější Evropské ligy.

Moravané duel, který se měl původně hrát už před dvěma týdny, ale kvůli silnému dešti a nezpůsobilému terénu byl odložen, rozhodli třemi brankami v prvním poločase. Skóre z penalty otevřel loučící se kanonýr Jurečka, pak se dvakrát trefil krajní obránce Reinberk.

„Je to nádherné, na všechny jsem pyšný. Tým si za tím šel a tohle je výsledek,“ zářil nečekaný hrdina Petr Reinberk, který hrál kvůli natrženému svalu pod prášky. „Sval sice nevydržel, ale dva góly a výhra, takže super.“

Naději hostů na zvrat na konci první půle oživil stoper Hancko, ale třetí inkasovaná branka favorita definitivně dorazila a zbytkem utkání se protrápili.

Letenští na Městském stadionu Miroslava Valenty, který se zahalil do modrobílých barev, podtrhli v závěrečném střetnutí další nepovedené sezony, své trápení. Sparta je i letos bez trofeje. „Když budeme dělat individuální chyby, tak trofeje získávat nebudeme,“ řekl dočasný trenér Michal Horňák. „Na tuhle sezonu budeme chtít rychle zapomenout,“ doplnil zklamaný Ladislav Krejčí mladší.

Rozezlené fanoušky uspokojí jen konec sportovního ředitele Tomáše Rosického a generální ředitele Letenských Františka Čupra. Právě jejich demisi během středečního střetnutí požadovali. Záložník Dočkal, jenž poslední zápas kariéry dohrál s kapitánskou páskou, si představoval lepší rozlučku.

„Začátek utkání byl podle očekávání. Bylo tam hodně osobních soubojů, dlouhé míče. Zásadní zlom nastal před prvním gólem. My jsme nepokryli nabíhajícího hráče za obranu. Tento a pak třetí gól v naší sítí určily ráz utkání. My jsme se vrátili dobře do utkání, ale během jedné minuty dostaneme gól na 1:3 a tím se naše naděje na zvrat ještě víc ztenčila,“ hodnotil Michal Horňák.

„Bohužel nedokážeme nastoupit do každého zápasu stejně jako třeba do derby,“ kroutil hlavou mladší z dvojice Ladislavů Krejčích.

Spartu tak čeká další léto, kdy bude řešit, jak být v příští sezoně konečně lepší. Zatím klub z Letné bloudí v začarovaném kruhu. Domluví se nakonec s trenérem Martinem Svědíkem, strůjcem slováckého zázraku? Teď po něm odpovědi rozhodně nechtějte. Teď se na Slovácku bude dlouho slavit.

1. FC Slovácko - Sparta Praha 3:1 (3:1)

Branky: 33. a 43. Reinberk, 11. Jurečka z pen. - 42. Hancko. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video). ŽK: Petržela - Suchomel, Čvančara, Dočkal. Diváci: 7991 (vyprodáno).

Slovácko: Nguyen - Reinberk (46. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (67. Holzer), Sadílek (90.+3 Šimko), Jurečka (85. Vecheta) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Sparta: Heča - Suchomel (68. Minčev), Vitík, Hancko, Höjer (68. Dočkal) - Souček (46. Sáček), Ladislav Krejčí II - Pešek, Karabec (46. Haraslín), Hložek - Čvančara. Trenér: Horňák.