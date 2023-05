/FOTO, VIDEO/ Dalším turnajem pokračovala oblíbená fotbalová Zaměstnanecká liga Deníku. Z podzimního pražského turnaje postoupil do krajského finále tým Krajského ředitelství Policie ČR, na další pokračování ZLD do Roudnice je doprovodí jejich kolegové z Vězeňské služby. Ti ve sportovním areálu TJ Avia Čakovice porazili během druhého květnového dne letošního roku všechny soupeře a po zásluze zvedli nad hlavu zlatý pohár a na krku jim cinkaly zlaté medaile. Stříbrnou příčku obsadil tým Karpado Střížkov, bronzovou tým Fortuny.

Zaměstnanecká liga Deníku: Ze slavnostního vyhlášení - 1. místo Vězeňská služba ČR. | Foto: Deník/Michal Káva

Z původně plánované osmičky účastníků se jeden musel odhlásit, tak se hrálo ve dvou základních skupinách po čtyřech a třech týmech. Do Zaměstnanecké ligy Deníku se přihlásilo několik nováčků, kteří měli ve svých řadách plno kvalitních hráčů a čakovický turnaj tak měl možná nejvyšší úroveň za celou dobu svého působení.

Zápasy základní části přinesly spoustu gólů a povedených fotbalových kousků. Celý turnaj probíhal v příjemné přátelské atmosféře a i když to někomu mohlo běhat méně a někomu víc, všichni byli spokojení.

"Byl to pěkný turnaj, líbil se nám," uznal kapitán týmu Karpado Střížkov Ruslan Karpa.

Po základních skupinách se mezi přítomné hráče i fanoušky vylosovala tombola, ponožky od specializované výrobny Radisox a jeden z účastníků, Autocentrum Jan Šmucler, věnoval do soutěže zapůjčení auta na víkend.

Pak přišly na řadu závěrečné zápasy a v nich se ukázala dominance fotbalistů Vězeňské služby. V semifinále rozstříleli Autocentrum, ve finále Karpado a mohli si jít pro zlaté medaile.

"Soupeři byli silnější než jindy. I v dalším pokračování turnaje máme ty nejvyšší ambice," řekl kapitán vítězů Zbyněk Oprchal.

Pražské kolo Zaměstnanecké ligy Deníku si tak připsalo další povedený turnaj. "V Čakovicích se nám tradičně moc líbí, areál je perfektní. Potěšila mě účast a také to, že se mezi týmy objevilo hodně nováčků. Budu rád, když se na další ročník vrátí,“ řekl Martin Rumler, šéfredaktor Pražského deníku.

Pořadatelé akce děkují všem účastníkům, fanouškům a také společnosti Dobré řeznictví za občerstvení na gril, u kterého se po zápasech všichni sešli a popovídali si.

Výsledky

Skupina A: Smartwings - FM Česká 1:4, Vězeňská služba - Karpado 3:1, Smartwings - Karpado 0:6, FM Česká - Vězeňská služba 1:9, FM Česká - Karpado 0:4, Smartwings - Vězeňská služba 2:5

Skupina B: Fortuna - Orea Hotels 5:1, Orea Hotels - Autocentrum Jan Šmucler 0:3, Fortuna - Autocentrum Jan Šmucler 2:0

O 5. místo: FM Česká - Orea Hotels 3:2

Semifinále: Vězeňská služba - Autocentrum Jan Šmucler 8:0, Karpado Střížkov - Fortuna 2:1

O 3. místo: Autocentrum Jan Šmucler - Fortuna 0:2

Finále: Vězeňská služba - Karpado Střížkov 7:1

Konečné pořadí

1. Vězeňská služba ČR

2. Karpado Střížkov

3. Fortuna Game

4. Autocentrum Jan Šmucler

5. FM Česká

6. Orea Hotels

7. Smartwings

Soupeři byli vyrovnanější, přiznal kapitán vítězů

Zlatý pohár pro vítěze Zaměstnanecké ligy Deníku převzal kapitán týmu Vězeňská služba ČR Zbyněk Oprchal.

Jak se vám líbilo další pokračování turnaje?

Byl to pro nás už třetí ročník. Pořadatelé zase odvedli kus práce, neni nic lehkého zorganizovat takový celorepublikový turnaje. Bylo to příjemné. Konečně nepršelo, hřiště bylo dobré.

Zbyněk Oprchal, kapitán vítězného týmu Vězeňská služba ČR.Zdroj: Deník/Michal KávaJací byli soupeři?

Přihlásilo se několik nových.Byli silnější než v předchozích ročnících. Dvakrát jsme hráli prakticky se stejnými a vždy to bylo o jednom zápase proti krajskému ředitelství policie. Teď to byli soupeři mnohem vyrovnanější a nebylo to tak jednoznačné.

Jednoznačené ale byly vaše výsledky v semifinále a finále.

To ano, ale bylo to o tom, že jsme dali rychle góly a soupeř pak odpadl.

Postoupili jste do krajského kola. I tam budou ambice ty nejvyšší?

Nejvyšší! Rádi bychom se podívali minimálně do Františkových Lázní.

Zaměstnanecká liga Deníku: Ze slavnostního vyhlášení - 1. místo Vězeňská služba ČR.Zdroj: Deník/Michal Káva

