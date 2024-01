Úřadujícím šampionům ze Sparty se v zimní přípravě výsledkově daří. Po výhře 2:0 s FC Kodaň na Letné a stejném výsledku na španělském soustředění s maďarskou Puškášovo akademií vyhráli sparťané v Marbelle i další utkání. S norským mistrem Bodo/Glimt a opět po stejném výsledku, tedy 2:0!

Úvod zápasu probíhal ve znamení tlaku norských hráčů, ale obrana Pražanů odolala. A když se hráči z kádru norských mistrů nedokázali prosadit, udeřili sparťané. Ve 34. minutě poslal Karabec míč na Sadílka a ten se šikovně prosadil.

Do konce první půle mohl vedení dvakrát navýšit Olatunji. Nejprve mu gólovou střelu zmařil včasný skluz obránce a poté hlavičkoval těsně nad.

"Narazili jsme na extrémně kvalitního soupeře, který pravidelně hraje skupiny evropských pohárů. Na hřišti to bylo vidět, šlo o náročný zápas. Velkou část jsme hráli v bloku a snažili se eliminovat jejich přihrávky," řekl na adresu soupeře záložník Lukáš Sadílek.

Norští fotbalisté zahájili dobře i druhou půli, ale museli si dávat pozor na rychlé sparťanské protiútoky. A právě po jednom z nich, v 58. minutě, potrestal nedůraz v obraně Olatunji.

Konec zápasu se dohrával za sparťanského tlaku, ale na tradičním přípravném výsledku 2:0 se už nic nezměnilo.

"Začátek byl těžší, trvalo nám, než jsme se srovnali s tempem. Soupeř nám několikrát vystihl rozehrávku, to by se nám nemělo stávat. Dostali jsme je zbytečně na koně. Až druhou polovinu prvního poločasu jsme hru vyrovnali a dali gól. Musíme víc držet balon na kopačkách, abychom to byli my, kdo tvoří hru," dodal Lukáš Sadílek.

Sparta Praha - FK Bodo/Glimt 2:0 (1:0)

Branky: 34. Sadílek, 58. Olatunji.

Sparta: Vorel – Vydra, Ševínský, Sørensen (72. Večerka) – Wiesner, Solbakken (62. Pavelka), Sadílek, Zelený (62. Mejdr) – Ševčík, Olatunji, Karabec (46. Mokrovics).

Sestřih gólových momentů si můžete prohlédnout na sparťanském webu.