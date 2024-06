Vítězství v přeboru, postup do divize a triumf v poháru Teskahor Cup. Tahle…

"Fanouškům bych rád vzkázal, ať jim kluci dělají radost, aby to samozřejmě bylo i naopak, aby fanoušci kluky i nadále podporovali, což je na Dukle parádní. Věřím, že liga ještě nějaké nové fanoušky na Julisku přiláká," přeje si.

"Na Dukle to byly parádní dva roky. Podařilo se nám naplnit cíle, se kterými jsme začínali, i když o rok později, než jsme chtěli. Budu na to určitě vzpomínat jako na úspěšné angažmá," přiznal Jiří Vágner v rozlučce na klubovém webu .

Jiřího Vágnera si vzal s sebou Petr Rada při svém nástupu do Dukly, po dvou letech společné práce se jim podařilo vybojovat postup do nejvyšší soutěže. Vágner navíc poslední zápasy vedl sám, Rada si odpykával disciplinární trest. V první lize už ale po jeho boku působit nebude, vzal místo hlavního trenéra týmu žen ve Slavii, v němž skončil Karel Piták.

V Edenu převezme místo po úspěšném Karlu Pitákovi, který vedl ženy v červenobílých barvách poslední dvě sezony. "„Jiří Vágner přichází s velkými zkušenostmi z mužského fotbalu a jeho práce v Dukle nás zaujala natolik, že jsme si ho vybrali jako člověka, který nám může pomoci posunout ženský fotbal ve Slavii zase o krok dál. Naším cílem je nejen pokračovat v dominanci na domácí scéně, ale také se posunout do pozice evropsky konkurenceschopného týmu. Ambicí je během tří let vybudovat takový tým, který se nebude základní skupiny Ligy mistryň jen pravidelně účastnit, ale dokáže z ní také opakovaně postoupit,“ řekl Daniel Konrád, člen představenstva SK Slavia Praha odpovědný za ženský fotbal.

„Koncem června nás čeká takové poznávací setkání, hned jedeme na soustředění. Tam se hráčky dozví něco o mně, já o nich. Moc se na ně těším, bude to pro mě velká výzva. Po návratu se vrhneme na trénink a na hřiště. Cíle od vedení jsou jasné a udělám maximum proto, abychom tyto ambice naplnili a dělali fanouškům jen radost,“ poznamenal Jiří Vágner.

Vedení Dukly bude hledat nového kouče do béčka. Po pěti letech na Julisce končí Aleš Majer. Posouvá se o soutěž výš, stal se novým hlavním trenérem druholigové Vlašimi, kde skončil Martin Hyský.

"Přestup se seběhl rychle. Obdržel jsem nabídku a o tři dny později jsme byli domluveni. Velmi děkuji vedení Dukly, že mi jednání umožnilo. Těším se na skládání kádru a na společnou práci realizačního týmu," děkoval Majer.

"Za můj největší trenérský úspěch považuji samotné pětileté působení v klubu, jako je Dukla," dodal na rozloučenou.

Aleš Majer na Julisce nějaký čas spolupracoval s kamarádem Tomášem Kulvajtem. Ten působil v Dukle neuvěřitelných sedmnáct let. Naposledy u elitních mládežnických kategorií, za svou práci byl odměněn nabídkou vést českou reprezentaci do 16 let.

"Bude mi chybět kabina a každodenní kontakt s hráči. To je to, co mě společně s tvorbou a realizací tréninku přímo na hřišti baví asi nejvíce," poznamenal.