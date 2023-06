Pouze rok se ohřáli fotbalisté Třeboradic v 1. A třídě. Už dvě kola před koncem si zajistili návrat do přeboru, který před pěti lety dokonce vyhráli. Pak ale následoval postupný pád, jenž vyvrcholil loňským sestupem o patro níž. Teď je ale parta z nejsevernější části Prahy zpět mezi metropolitní elitou.

Fotbalisté Třeboradic se radují, po roce v 1. A třídě se vracejí do přeboru. | Foto: PFS

Definitivu postupu dalo třeboradickému týmu víkendové vítězství 5:0 doma s Xaverovem. Třemi góly se na tom podílel Josef Šťovíček. Ten má na kontě v této sezoně už sedmnáct gólů.

"Musím se přiznat, že jsem nečekal, že takhle vyskočí. On nastupoval jako krajní záložník, jenže odešel Polívka, co byl v Radotíně a teď je v Povltavské akademii, tak jsme situaci museli řešit. U nás to mají útočníci těžké, ale Pepa, kdyby proměňoval šance, tak mohl mít možná klidně třicet gólů… Specifický je v tom, že on neumí dávat góly po jednom, on třeba pár zápasů nedá nic, pak se trefí vícekrát. Věřím, že bude dávat góly i v přeboru," usmívá se trenér Jan Novák.

Všichni jsou rádi, že jsou zpět v přeboru, sezona nebyla jednoduchá. "Dalo se čekat, že to bude rozdílná soutěž. Ale pozor, i v A třídě jsou šikovní hráči. My jsme si museli zvykat na jiný styl hry. Když jsme hráli o udržení přeboru, tak jsme vycházeli hlavně z obrany a spoléhali na brejky. Teď jsme hráli útočně, dostávali jsme se do šancí, chtěli jsme střílet góly," dodal Novák.

"Nejsem zastáncem nějakého překopávání týmu, povedlo se nám získat kvalitu, počítám s tím, že do podzimu půjdeme s kádrem, který si postup vybojoval. Věřím, že nikdo neodejde a co se týče posil, tak bych snad uvažoval o příchodu jednoho, dvou hráčů," dodává k případným změnám v kádru.

