Tomáš Souček musel ve středu večer prožívat pořádné deja vu. V pražském Edenu vybíhal k důležitému utkání z domácí kabiny a za vítězstvím ho hnala narvaná Tribuna Sever. Tentokrát to ale nebylo v dresu Slavie nebo reprezentace. Kapitán národního týmu se zpátky doma představil s West Hamem a ve finále Evropské konferenční ligy vyválčil vítězství nad Fiorentinou. “Všechno se spojilo a udělali jsme tady titul. Tahle medaile je nejvýš,” svěřil se po utkání Souček.

Tomáš Souček | Foto: ČTK

Zvítězili jste v Evropské konferenční lize. Jaké převažují pocity?

Užívám si to. Je to tady, v Edenu, je to skvělé. Říkal jsem, že to je jako pohádka. Ve Slavii jsem byl patnáct let, teď ve West Hamu jsem skoro čtyři roky a všechno se spojilo a udělali jsme tady titul. Zvedli jsme pohár. Asi pořád tomu nemůžu věřit, jak se to sešlo. Je to další sen, co se splnil, a pohádka, kterou budu žít po celý život.

Jaké bylo vidět fanoušky West Hamu na vyhlášené Tribuně Sever?

Bylo to úžasné, měli jsme Tribunu Sever, naši slavistickou šatnu a zároveň místo červenobílých jsme měli oranžovobílé dresy. Hodně se to spojilo, byl jsem komfortní jako doma. Věřím, že jsem to ukázal i na hřišti. Důležité je, že jsme vyhráli, o tom to je. V celé soutěži jsme kromě jedné remízy vyhráli každý zápas, takže myslím, že jsme trofej zvedli zaslouženě. Je to nejlepší úspěch v mé kariéře.

Souček s Coufalem slaví doma v Edenu. Finále pro West Ham rozhodl Bowen

Kdo všechno se na vás přišel podívat?

Měl jsem tady nejvíc blízké lidi. Rodinu, kamarády… Snažil jsem se shánět lístky, i když to bylo náročné. Jsem rád, že jsem je pak mohl pozvat na hřiště, protože mě pořád podporují. Oni brečeli, já na hřišti skoro brečel. Bylo to hodně emoční a budu na to dlouho vzpomínat.

Co jste si říkali s Vladimírem Coufalem po konečném hvizdu?

Už na začátku sezony jsme si říkali, že sem tým musíme dotáhnout. Když jsme se sem dostali, tak jsme tomu sami nevěřili, že jsme to spolu dokázali a vyhráli jsme tady. Máme spolu mnoho fotek a nezapomenutelných zážitků.

Praha ožila fotbalem! Fanoušci víc věřili West Hamu, vadí jen vysoké ceny piva

Je to životní úspěch?

Určitě životní. Vyhrál jsem titul se Slavií, poháry a nějaké úspěchy v Premier League, ale tohle byl určitě nejtěžší zápas kariéry i největší úspěch. Budu na to vzpomínat. Tahle medaile je nejvýš.

Na zápase byl Daniel Křetinský, který má vlastnický podíl jak ve Spartě, tak ve West Hamu. Stavil se za vámi po zápase?

Pana Křetinského jsem ještě neviděl. Doufám, že si to taky užil, že jsme ten úspěch zvládli. Viděl nejlepší stadion v České republice.