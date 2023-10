/FOTO, VIDEO/ Původně to měla být Sparta, ale opakování losu 4. kola MOL Cupu přisoudilo fotbalistům Viktorie Žižkov za soupeře olomouckou Sigmu. Ta do Prahy pod televizní vysílač přijede ve středu 11. října, zápas začíná od 18 hodin.

"Hodně se těšíme, přijede velmi kvalitní ligový tým s kvalitními trenéry. Chceme si užít zápas, atmosféru, hru pod umělým osvětlením. Užít si ho, ale zároveň půjdeme do zápasu s tím, že ho chceme odpracovat. Aby byl zápas také trochu o nás, abychom si dokázali, že na to máme a že jen nebudeme kvůli výsledku zalezlí. Sigma si přijede splnit povinnost, ale my nebudeme jen bránit. Chceme získat sebevědomí a využít to ve zbytku sezony," říká Vojtěch Šandera, asistent hlavního kouče Michala Horňáka, který si tento týden plní reprezentační povinnosti a do tréninkového procesu před středečním pohárem tak nemohl zasáhnout.

"Nebyl s námi na dva tréninky, ale všechno konzultujeme, v tom nebude problém. Na zápas přijede," vysvětluje Šandera.

Žižkovští hráči, trenéři i fanoušci se těšili na Spartu, ale po novém losu jim byla přisouzena právě Olomouc.

Vojtěch Šandera v dresu žižkovského béčka, kde předává mladíkům Viktorky své zkušenosti.Zdroj: Deník/Michal Káva"Poprvé to bylo trochu zklamání, na Spartu se každý těšil, nicméně jsme rádi, že máme kvalitní ligový tým, máme ho doma pod umělým osvětlením, přijde spousta lidí, fanoušci nás fantasticky povzbuzují. Svým způsobem jsme za Olomouc rádi. Sparta se tak rychle odvolala, že ani nebyl čas se na ni nějak připravovat," směje se kouč.

Olomouc by měla přijet v plné síle, pohárová soutěž je prestižní, protože z ní vede cesta do Evropy. "Olomouc chtěla hrát v reprezentační přestávce, takže k nám určitě přijede v kompletní sestavě. My do toho půjdeme stejně. I naše soutěž má pauzu, takže do toho jdeme naplno," říká Šandera.

Co by mohlo být hlavní žižkovskou silou? Nebát se! "Práce trenéra Jílka je v Olomouci vidět, nejsou nahoře v lize prvním rokem. Nechceme, aby to bylo jen o Olomouci, ale i o nás. Máme určitý plán, budeme chtít hrát fotbal, rozdat si to, ať zápas lidi baví. Chceme hrát hru, jakou se reprezentujeme na podzim. Body to třeba tolik nepřineslo, ale většinou jsme to my, kdo udává tempo zápasu. Máme na to fotbalisty, nebudeme je teď předělávat, aby jen bránili. Budeme hrát pořád náš fotbal, rozehrávat a být na míči. A to i proti silným soupeřům," dodává Horňákův parťák.

