/FOTOGALERIE/ Porážka, ale se vztyčenou hlavou. Fotbalisté Tempa, účastníci pražského přeboru, na domácím hřišti o víkendu v předkole MOL Cupu vyzvali divizní Kladno, které se po velkém posilnění a změnách ve vedení klubu netají postupovými ambicemi do třetí nejvyšší soutěže. Favorit vyhrál 3:2, ale Tempo mu bylo naprosto vyrovnaným soupeřem.

Tempo v předkole MOL Cupu přivítalo na svém hřišti na Lhotce divizní Kladno. | Foto: Deník/Michal Káva

Pražané se do předkola tuzemské pohárové soutěže dostali díky výhře v pražském poháru, Teskahor Cupu. "Fanoušci uznali, že takový fotbal na Tempu dlouho neviděli. Byl to vynikající zápas. Návštěva byla rekordní, přišlo kolem tří stovek lidí, dost jich bylo i z Kladna," vyprávěl po utkání kouč Tempa Petr Vanko.

Jeho svěřenci prohrávali od druhé minuty, kdy se trefil Šnobl. O dvacet minut později srovnal Klouček, ale vzápětí vrátil Kladnu vedení Houha. Za stavu 1:2 byli domácí opět blízko k vyrovnání, ale Kostka neproměnil penaltu.

Po přestávce přidal třetí kladenskou branku střídající Šíma, který krátce poté dostal červenou kartu za urážky rozhodčího. V přesilovce pak Tempo dokázalo už jen snížit na konečných 2:3, když se sedm minut před koncem trefil Schwank.

"Byly fáze utkání, kdy jsme byli i lepším týmem. Nakonec rozhodla koncovka, neproměnili jsme penaltu a několik opravdu jasných šancí," uznal Vanko.

Tempo bude patřit k hlavním favoritům přeboru s choutkami na postup do divize. "Ze snu, o kterém jsme se v posledních letech na Tempu bavili, se pomalu stává cíl. Ale není to tak, že jdeme do sezony s tím, že nic jiného, než postup nás nezajímá. Není to ale tak, že by tým byl pod nějakým tlakem povinnosti divizi uhrát. Ale i vzhledem k dotacím směrem k mládeži bychom Tempo do divize rádi posunuli. Takže když bude šance bojovat o první místo, určitě se o něj popereme. Lhal bych, kdybych řekl něco jiného," dodal s úsměvem Petr Vanko.

