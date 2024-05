"V A týmu Slavie to bylo pravděpodobně moje poslední utkání. Statečně jsem se držel, dokud jsem neviděl, jak mi brečí syn. V tu chvíli mě to dostalo," usmíval se po utkání mezi novináři třiatřicetiletý kanonýr a velký oblíbenec fanoušků.

Během jarní části sezony hodně pomáhal slávistické rezervě v ČFL, která třetí nejvyšší soutěž vede a je blízko k návratu do té druhé. Naskočit ale do dvou zápasů během jednoho dne rozhodně není obvyklé.

"Bylo to všechno rychlé. Béčko hrálo od 10.15 hodin, z domova jsem vyjížděl v osm. Jsem rád, že to tak dobře všechno dopadlo, lepší průběh dne jsem si ani nemohl představit," pokračoval Tecl, jehož gól proti Domažlicím zajistil cennou výhru 1:0 a velmi výrazně přiblížil postup.

"Milan Škoda byl nemocný, takže nebylo co řešit a chtěl jsem klukům v B týmu pomoct," vyprávěl šestinásobný mistr ligy (2013 a 2015 s Plzní, se Slavií pak 2019 až 2021) a čtyřnásobný vítěz poháru (se Slavií 2018, 2019, 2021 a 2023).

Jak je vidno, Stanislav Tecl má za sebou velmi bohatou kariéru. "Uteklo to velmi rychle. Celou dobu se člověk snaží dostat mezi muže a potom to uteče. Mám z fotbalu mnoho kamarádů, byli jsme úspěšní, absolvovali jsme tu cestu, a to je víc než trofeje. Celou kariéru jsem měl z fotbalu radost a jsem nadšený," vyprávěl.

O jeho dalších krocích v klubu se bude přes letní přestávku jednat. V jednání je jeho manažerské zapojení pro B tým. "Musím to probrat s panem Tvrdíkem a zvážit směry, které by pro nás byly vhodné. Musím se také hodně učit. Ideálně bych se učil od Přemysla Kováře a Jiřího Bílka. Je to trochu jiné než na hřišti, kde máte veškerý servis. Tady budu naopak servisem pro ostatní hráče," vysvětloval.

Ve 33 letech by ještě klidně mohl hrát nejvyšší soutěž, ale jeho srdce patří do Edenu a o změně prý nemůže být ani řeč.

"Problém je, že je takový fanoušek Slavie, že chce hrát pouze za ni," říkal po utkání kouč Trpišovský.

"Je mi smutno. Viděl jsem ho hrát za béčko a jeho výkon je lepší než některých hráčů v lize. Nechci nikoho urazit, ale nikdy jsem netrénoval takového týmového hráče, jako je Standa. Jeho výkon je tak dobrý, že by mohl hrát i na vyšší úrovni. Nevím, jak ho nahradíme, protože pomáhá všem hráčům, a to jsem u nikoho jiného nezažil. Nedávno jsme se bavili o minulé sezoně a měl skvělé statistiky. Mám k němu největší respekt za to, co dokázal," nešetřil slovy chvály na brzy již bývalého svěřence.