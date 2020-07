Tomáš Rosický, toho času sportovní ředitel Sparty, totiž dohlíží na to, aby Adam Hložek, od soboty plnoletý mládenec, vyskočil minimálně tak vysoko jako on. Tedy z pražské Letné do špičkového světového klubu mezi uznávané persony.

Zatím se to daří, Hložek je v osmnácti bezesporu generační talent, o němž se v Evropě dobře ví.

Italský kompliment

„Je rychlý, fyzicky i mentálně vyspělý, góly střílí i připravuje. Neskutečný talent,“ ocenil čerstvě osmnáctiletého Čecha slavný italský útočník Antonio Cassano.

Ano, mladík udivuje především odolností, schopností adaptace na dospělý fotbal. Nemá žádný problém, bleskově se zorientoval v neporovnatelně větší rychlosti i tvrdosti oproti dorosteneckým zvyklostem.

„Na hřišti se chová jako dospělý chlap. Je vyzrálý, ve svém vývoji neskutečně posunutý,“ okomentoval junáka v dresu Sparty Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Hložek vs. Rosický

Tomáš Rosický, toť synonymum fotbalového talentu. Ale pozor! Adam Hložek je ve svém věku mnohem dál. Rosický totiž začal za první tým Sparty až v osmnácti, jeho nástupce o dva roky dříve.



Proto má (na svůj věk) impozantní statistiky. Zápasy: 53. Góly: 10. Asistence: 9.



Rozkvetl především ve druhé sezoně, v níž dal 7 branek, na stejné číslo přihrál, zapsal 31 nahrávek do gólové šance a desetkrát byl vyhlášen mužem utkání.

Hložek jeho slova potvrdil především v nedávno skončené sezoně. Zapsal v ní sedm gólů i totožný počet asistencí. V sedmnácti (!) byl klíčovou postavou nejslavnějšího klubu.

Dokázal se přenést i přes přibrzděnou formu. V době, kdy Sparta tápala, nedal v sedmnácti zápasech ani gól. Na skvělý start ročníku navázal v jeho závěru, v němž pomohl týmu k triumfu v domácím poháru i třetímu místu v lize.

„Adam neznervózní, řeší vše s klidem. To je strašně důležité,“ chválil kouč Sparty Václav Kotal. „Hraje fotbal přirozeným způsobem. Působí vyzrále. Řekl bych mu o pár let víc,“ doplnil Lička.

Hložkova pověst nezůstává logicky uzavřena v Česku, a to navzdory tomu, že Sparta v evropských pohárech v poslední době paběrkuje. Podle webu transfermarkt.de patří zelenáč původem z Ivančic mezi deset nejdražších útočníků svého věku. A tak se mluví o přestupu do Lipska či Dortmundu, kde má jeho agent Pavel Paska velmi dobré vztahy.

Specializovaný server útočníkovi na krk pověsil cenovku 9 milionů eur čili nějakých 240 milionů korun.

Rosický: Je brzy

S tím však na Spartu nechoďte, Letenští si Hložka cení minimálně na 400 milionů. A hlavně prodávat nechtějí. Věří v hráčův rozlet.

„Podle mého je brzy. Buďme trpěliví, nechme ho dorůst. Když bude nadále růst, zahraniční angažmá ho nemine,“ řekl Rosický v O2 TV Sport.

Polemika: Měl by útočník Adam Hložek v osmnácti letech odejít do zahraničí?

Teď ne. Za rok na něj bude fronta

Už dávno mohl prchnout, ale zůstal. Důvod je nasnadě. Adam Hložek má ve Spartě ideální, skoro dokonalé podmínky. Pokud si angažmá protáhne o další sezonu, neprohloupí.

Samozřejmě i setrvání na Letné přináší řadu pochybností. Asi největší se týká spoluhráčů. Ne snad, že by Hložka kazili, to vůbec ne. Ale co si budeme povídat, parta v rudých dresech v posledních letech zrovna nezářila.

Proto se nabízejí otázky typu: Bude to lepší? Bude už hrát Sparta v Evropě? A bude díky tomu pozván do reprezentace? Jestliže si sám Hložek ve svém nitru odpoví třikrát ano, tak musí zůstat.

Tohle je přece výzva! Víte, jakmile by se rychlonohý šikula objevil v roli tahouna na mezinárodní scéně, zbystřily by i nejslavnější kluby. Už bychom se nebavili o tom, že jej chce „jen“ Lipsko. Elita by stála na Letné frontu a Hložek by si mohl vybírat, kam půjde jako hvězda.

Adame, počkej si. Další rok ve Spartě není ztrátou času.

Martin Jůzek

Česká liga je pro něj málo, brzdí ho

Trent Alexander-Arnold, anglický obránce Liverpoolu, hrál v devatenácti poprvé finále Ligy mistrů, jeden z největších zápasů fotbalu. O rok později Champions League poprvé vyhrál a nyní, v jedenadvaceti má za sebou skoro stovku duelů za tým z nejslavnějších.

Za Liverpool, ne (při vší úctě) za Spartu. Adamu Hložkovi je čerstvě osmnáct a v Česku se řeší, zda by měl poskočit o úroveň výš, přestoupit do lepší soutěže, v jeho případě podle všeho do německé Bundesligy.

Odpověď je jasná: Ano. V Česku, jehož liga není tak špatná, jak se říká, ale Německo je zkrátka jiný svět, ho čeká pár extra zápasů s Plzní a Slavií. K tomu (snad) nějaká utkání v Evropské lize. To je zatraceně málo.

V cizině by se na každém tréninku, v každém zápase postavil extra kvalitě a tím pádem by rostl. Navíc o něj usilují Dortmund a Lipsko, kluby s obří schopností rozvinout talent.

Zkrátka: Není nač čekat.

Jiří Fejgl