Považte: fotbalisté Petr Janda, Marek Suchý, Marcel Gecov, Michal Held a k nim Tomáš Necid a Michal Švec.

Z nadějného sešívaného mládí však posledně dva jmenovaní na mistrovství světa dvacetiletých do Kanady neodcestovali. Ale i přesto má pražská Slavia nejpočetnější zastoupení mezi mladíky. „Dal jsem přednost evropskému šampionátu jedenadvacítek v Nizozemsku,“ vysvětlil defenzivní talent Slavie Michal Švec, proč se v neděli nebude prát o nejcennější triumf ve fotbale. To útočník Necid měl už „sbalené kufry“ a čekal, zastavilo ho však zranění v nejméně vhodnou dobu. „V posledním zápase v Budějovicích jsem si vyvrkl kotník. To mi vystavilo červenou,“ smutnil Necid.

Oba jmenovaní nyní polykají tréninkové dávky v německém Hennefu, kde Slavia absolvuje přípravu a chystají se na druhé předkolo Ligy mistrů a start ligy. Na dálku však se spoluhráči cítí. „S klukama jsme ve spojení. Často si píšeme, hlavně s Márou Suchým,“ řekli jednotně oba slávisté.

Mladé reprezentanty čeká v neděli v Torontu nejvýznamnější zápas v novodobé historii českého fotbalu. Boj o titul mistrů světa! O titulu snily zatím všechny skvělé české i česko-slovenské generace. Zatím marně.

„S Tomášem Necidem všechno sledujeme. Bohužel vždy ze záznamu, jelikož se zápasy hrají pozdě v noci. Kluci se postarali o neskutečně obrovský úspěch a doufáme, že zvládnou i finále,“ řekl Švec. Pocit momentálně nejsledovanějších sportovců Česka je ale vykoupen bojem o základní sestavu. I když se vrátí jako mistři světa.

„Budou to mít bohužel těžké. Vrátí se do končící přípravy. Navíc se budou také dlouho vyrovnávat s časovým posunem a regenerovat,“ zamyslel se Švec.

Svět se pomalu dozvídá o nevybroušených klenotech českého fotbalu jako třeba Martinu Feninovi, místo něj však mohl být opěvován právě Necid. „To si vůbec nepřipouštím. Byl jsem zraněný a pro mě bylo důležité, že jsem se vyléčil. Teď už s tím nic nenadělám,“ pokrčí rameny.

slávistické mládí



Suchý Marek(19 let, obránce) – v začátku turnaje nosil kryt

obličeje, měl zlomenou jařmovou kost

Gecov Marcel (19 let, záložník) – většinou naskakuje do probíhajícího

zápasu ze střídačky

Janda Petr (20 let, útočník) – vyniká technickou hrou, ve finále

však bude chybět, za dvě žluté karty má stop na zápas

Michal Held (20 let, záložník) – v Kanadě zatím plní roli náhradníka,

ještě nenastoupil.

Švec Michal (20, záložník) – musel si vybrat mezi ME do „21“

a účastí na MSv Kanadě do „20“, vybral první možnost

Necid Tomáš(17 let, útočník) – na šampionát dvacítek neodcestoval

vinou zranění kotníku