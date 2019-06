Během deseti let si turnaj vydobyl ohromné renomé a každoročně přijedou zástupci těch nejvěhlasnějších klubů. Na akci, jež kdysi začala v Edenu, ale nakonec zakotvila v areálu Xaverova v Horních Počernicích, se ukázali hráči, kteří se pak prosadili i ve velkém fotbalu.

Kdo například? V roce 2013 získala cenu pro nejlepšího obránce naděje Ajaxu Timothy Fosu-Mensah. Ten vzápětí přestoupil do Manchesteru United a tři roky po turnaji v jeho dresu debutoval v Premier League. Nyní je i členem národního týmu Nizozemska.

ASC 2019

1. místo: Slavia Praha

2. místo: Paris Saint-Germain

3. místo: Atlético Madrid

Finále: Slavia - PSG 1:0 (Branka: Vorel)

O 3. místo: Atlético - Dukla 1:0

Semifinále: Atlético - Slavia 0:0 pen. 1:2, Dukla - PSG 0:2

Čtvrtfinále: Slavia - Sparta 2:0, Slovácko - Dukla 0:1, Atlético - Zlín 1:0, Izmir - PSG 0:0 pen. 0:2

Hodně o sobě dal vědět také německý defenzivní hráč Andre Meier, ve svých teprve dvaceti letech vycházející star Herthy Berlín v Bundeslize. Možná znáte i Dioga Dalota, který na All Stars Cupu nastoupil v dresu FC Porto a pak jej přivedl José Mourinho do Manchesteru United za 22 milionů eur. Z českých hráčů se na tomto turnaji hned třikrát představil Jan Matoušek. Tehdy ještě v dresu Příbrami, od podzimu patří do kádru Slavie (byť ve středočeském týmu na jaře hostoval).

Z toho všeho vyplývá, že o turnaj mají veliký zájem i agenti a lovci talentů. „Kategorie U16 je pro ně ideální. Mohou vidět spoustu hráčů, kteří ještě nemají manažera. Je jasné, že v nejprestižnějších týmech jsou všichni podepsáni, ale pořád je z čeho vybírat,“ říká hráčský agent Josef Vejmelka, který je členem pořádajícího All Stars Teamu.

Do Prahy se přijeli podívat tři agenti z Německa, z Itálie, Anglie, své zástupce poslaly celky i z dalších zemí. Možnost vidět pohromadě 16 kvalitních mládežnických mužstev je rozhodně lákavá. „Šestnáctiletý fotbalista už může mít dospělé parametry. Například v týmu Paris Saint-Germain najdete na hřišti hráče, který má dva metry, ale i o 40 centimetrů menšího,“ pokračuje Vejmelka.

Zájem je i o české mladíky a ti o sobě dali letos vědět. „Poprvé se stalo, že v play-off je více českých klubů než těch zahraničních,“ dodává. A vedli si dobře. Nejlépe z nich zmiňovaná Slavia. Ta ve čtvrtfinále vyřadila Spartu, v semifinále Atlético Madrid a ve finále zdolala Paris Saint-Germain.

Šestnáctiletí kluci tak dokázali něco, o čem jejich dospělí kolegové v sešívaném dresu sní - s podobnými soupeři by si rádi zahráli už na podzim v Lize mistrů…