/VIDEO/ Ostře sledované derby fotbalistek nakonec nepřilákalo na Letnou rekordní návštěvu. Na tribuny Letné se usadilo 1780 fanoušků a ti sledovali tradičně nesmlouvavou bitvu dvou nesmiřitelných rivalů a nakonec výhru Slavie 1:0. Tu v 75. minutě trefila slávistka Martina Šurnovská. Parta z Edenu je po čtyřech kolech stoprocentní, po prvním derby sezony sparťanky aktuálně zaostávají o tři body.

Slávistky vyhrály na hřišti svých rivalek 1:0. | Foto: AC Sparta Praha

"Je to důležité vítězství pro sebevědomí, abychom získali klid. Myslím, že to je zasloužené vítězství, byli jsme lepším týmem," pochvaloval si trenér Slavie Karel Piták. "Chtěli bychom, aby derby byla fotbalovější, ale takový průběh jsme čekali. Měli jsme připravené hráčky, které jsme věřili, že to rozhodnou. Od toho jsme takový tým," dodal.

První půle přinesla jedinou vážnější šanci, slávistka McLaughlinová trefila hlavou břevno. Po přestávce o sobě dávaly více vědět i domácí hráčky, ale většina akcí na obou stranách neměla finální rozuzlení. Rozhodující moment přinesla 75. minuta. Míč se odrazil k Šurnovské a ta ho pohotovou střelou poslala za záda domácí Krzyzaniakové.

Zdroj: Youtube

"Celý zápas jsme je přehrávaly a zaslouženě vezeme výhru do Edenu, jsem nadšená. Děkujeme fanouškům, byly jsme tu skoro jako doma. Věříme, že nás budou i nadále podporovat," usmívala se po zápase střelkyně vítězné trefy Martina Šurnovská.

"Rozhodnout je fakt dobrý pocit. Jsem ráda, že se mi to podařilo, potřebovala jsem vstřelit nějaký gól. Necítila jsem se úplně nejlépe, ale jsem ráda, že se nám tenhle zápas podařil. Jsem šťastná," dodala.

Zdroj: Youtube

Na sparťanské straně pochopitelně panovalo zklamání. "Bylo to spíše bojovné utkání. Snažili jsme se hrát, ale nedotáhli slibné situace, mohli jsme to řešit lépe. Hra byla vyrovnaná, pak soupeřky šťastně skórovaly a jeden gól rozhodl," řekl k utkání kouč sparťanek Anton Mišovec.

"Hodně mě to mrzí, bylo to pro mě první derby po návratu, první na Letné. Holky v prvním poločase bojovaly, držely krok, ve druhém nám to uteklo, soupeřky byly o něco lepší, vstřelily pro nás nešťastný gól, my před tím měly nějaké šance, ale nedotlačily to tam," doplnila jej záložnice Kateřina Bužková.

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branky: 75. Šurnovská. Rozhodčí: Pachtová - Špindlerová, Holakovská. ŽK: 38. Kožárová, 90.+4. Paulenová - 26. Keene, 38. Lukášová, 84. Bartovičová

Diváků: 1787.

Sparta: Krzyzaniak - Pochmanová, Kotrčová, Dědinová, Dlasková (62. Vyštejnová) - Truxová (82. Paulenová) - Šubrtová (82. Bužková), Sonntagová, Chang (77. Ringelová) – Johnson (62. Cvrčková), Kožárová

Slavia: Lukášová - Veselá (61. Šlajsová), Keene, Bartovičová, Khýrová (46. Xiao) - Růžičková (85. Košíková), McLaughlin, Šurnovská, Stackpole - Černá (69. Morávková) - Křivská (61. Divišová)